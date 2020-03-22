7 maçta 4 galibiyet

K-Pet Birinci Ligi’nde lider durumda bulunan Mesarya ikinci devrede geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak istediği performansı gösteremedi.

İlk yarıda ortaya koyduğu yüksek performans ile tüm kesimlerin dikkatini çeken ve şampiyonluk yolunda kesin gözüyle bakılan Mesarya ikinci devrede oynadığı 7 maçın 4 maçını kazanırken 3 maçı da berabere tamamladı.

Kadro açısından önemli futbolcuları kadrosunda bulunduran ve Süper Lig ayarında bir takım olan Mesarya’nın berabere kalması bile sporseverler tarafından başarısızlık olarak değerlendiriliyor.

Mesarya takımının berabere kaldığı takımlar arasında zirveye oynayan Yonpaş Dumlupınar takımı da bulunuyor.

Mesarya’nın ikinci devrede oynadığı maçlar ve skorları

Mormenekşe – Mesarya 0 – 0

Mesarya – Ozanköy 3 – 0

Karşıyaka – Mesarya 0 – 1

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar 1 – 1

Çanakkale – Mesarya 1 – 1

Mesarya – Gençlerbirliği 2 – 1

B. Bağcıl – Mesarya 0 – 2