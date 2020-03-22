Karar için erken

Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu liglerin mevcut şekliyle tamamlanması konusunda acele edilmemesi söyledi.

Sağlık her şeyden önemli

Oraloğlu ülkenin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek sağlığın önemini vurguladı ve “Hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Bu dönemde bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Toplumda yönlendirici eğitici insanlar olarak bize de bu düşer” dedi.

Sabretmemiz gerekir

Oraloğlu bu süreç içerisinde Türkiye ve dünyadaki futbolun nasıl şekilleneceğini izleyerek ona göre bir yol çizmenin daha doğru olacağını belirterek “Liglerin mevcut şekliyle sonlandırılması için bir şey diyemem.

Ligin lideri durumundaki bir takımın başındaki hoca olarak bunu söylemem de doğru olmaz. Sabretmek gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tüm futbol paydaşlarının görüşü alınmalı

Ali Oraloğlu yabancı oyuncuların bir süreliğine kaldırılması görüşü için de aynı düşünce de olduğunu kaydederek bekleyip ona göre karar vermenin daha doğru olacağını söyledi.

Oraloğlu bu konunun Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Futbolcular Derneği, Antrenörler Derneği ve diğer futbol paydaşlarının da ortak görüşü ile bir yol çizilmesinin daha uygun olduğunu söyledi.

Futbol kalitemizin ne olması gerektiğine karar vermemiz lazım

“Öncelikle bu dönem sonrasında oluşabilecek durumda futbol kalitemizin ne olması gerektiğine karar vermek lazım” diyen Ali Oraloğlu liglerin mevcut durumuyla sonlandırılması için erken bir karar olduğunu söyledi.

Ülkemiz gayet iyi durumda

Oraloğlu ülkede alınan tedbirlerin yerinde olduğunu ve bundan dolayı da ülkedeki salgının en alt seviyede seyrettiğini belirterek “Ülkemizin gayet iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Buradan katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 02:28