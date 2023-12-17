Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’de bir taraftan siyasi çözümle ilgili gayret sarf ederken, bir taraftan da ekonomik olarak KKTC vatandaşlarının refahını artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Yılmaz, "Bir taraftan kamu yatırımları, diğer taraftan özel sektör yatırımlarıyla Kuzey Kıbrıs'ı bugünkünden çok daha iyi bir düzeye hep birlikte taşıyacağız. Kaderimiz bir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyondaki hadiselerin Türkiye’de düzelmesiyle bunun Kuzey Kıbrıs'a da yansımalarının çok hızlı bir şekilde görüleceğini kaydetti.

Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

“Türkiye Yüzyılı, yatırımların yüzyılı olacak"

Cevdet Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, "Türkiye konumuyla insan gücüyle potansiyeliyle muazzam bir yatırım ülkesi ve bunu da hayata geçirmemiz lazım. Türkiye Yüzyılı, yatırımların yüzyılı olacak ve bu da ülkemizin refahını çok daha üst düzeylere taşımış olacak" dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında tüm dünyada yükselen bir tepki olduğunu ancak Batı'daki birçok ülke yönetiminin iyi imtihan veremediğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin bu konuda tarihsel sorumluluğunu yerine getirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayların ilk anından itibaren çok yoğun bir mesai ve bütün enerjisiyle ateşkes için gayret sarf ettiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir taraftan siyasi çözümle ilgili gayret sarf ederken, bir taraftan da ekonomik olarak KKTC vatandaşlarının refahını artırmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Bir taraftan kamu yatırımları, diğer taraftan özel sektör yatırımlarıyla Kuzey Kıbrıs'ı bugünkünden çok daha iyi bir düzeye hep birlikte taşıyacağız. Kaderimiz bir. Az önce bahsettim o enflasyondaki hadiseler, başka konular Türkiye'de düzeldikçe bunun Kuzey Kıbrıs'a da yansımalarını çok hızlı bir şekilde göreceğiz" dedi.

