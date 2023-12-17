Çözüm mümkün

Liberal Demokrasi Hareketi, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarında yaşanan aksaklıkların hem ekonomik hem de sosyal bağların güçlenmesi açısından yarattığı olumsuzluklara dikkat çekti. Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır geçiş noktaları, iki bölge arasındaki ekonomik ve sosyal bağların sürdürülmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Ancak, bu sınır kapılarının mevcut kapasitelerinin yetersizliği, geçiş süreçlerinin verimliliğini ve hızını ciddi şekilde engellemekte, bu da özellikle yoğun zamanlarda uzun araç kuyrukları ve aşırı bekleme sürelerine yol açarak insanların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir ve iki bölge arasındaki etkileşimi zorlaştırmaktadır” denildi.

Bu sorunların aşılması için bir dizi tedbir önerilen açıklamada “Öncelikle, mevcut sınır kapılarının kapasitelerinin artırılması ve yeni geçiş noktaları açılmalıdır. Bu sayede, geçişler daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşebilir. Özellikle, motorlu taşıtlar için geçiş izni veren kapı sayısının arttırılması, trafiği önemli ölçüde rahatlatabilir. Örneğin, Ledra Palace sınır kapısının motorlu taşıtlara uygun hale getirilmesi, mevcut trafik yoğunluğunu azaltacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Personel sayısı artırılabilir…

Liberal Demokrasi Hareketinin açıklamasının devamında şunlar aktarıldı, “Bununla birlikte, sınır kapılarındaki personel sayısının artırılması da büyük bir önem taşımaktadır. Personel yetersizliği, işlemlerin ağırlaşmasına ve geçiş sürelerinin uzamasına sebep olmaktadır. Özellikle Metehan sınır kapısındaki yoğunluğun, personel sayısının artırılmasıyla önemli ölçüde hafifletilmesi mümkündür.

Ayrıca, Güney Kıbrıs'tan gelen ziyaretçilerin Kuzey Kıbrıs ekonomisine sağladığı katkılar da dikkate alınmalıdır. Bu ziyaretçiler, yerel işletmeler ve genel ekonomi için önemli bir gelir kaynağı teşkil etmektedir. Dolayısıyla, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, bireysel yaşam kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik refahına da önemli katkılarda bulunacaktır.

Her gün eğitim veya iş nedeniyle binlerce insanın bu sınırı aşması göz önüne alındığında, sınır kapılarının iyileştirilmesi, sadece günlük yaşamı kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda iki bölge arasındaki ticari ve sosyal ilişkileri de olumlu yönde etkileyecektir. Bu sebeple, sınır kapılarındaki iyileştirmeler, bölgesel kalkınma ve halkın refahı açısından kritik bir adım olarak görülmelidir.