Mikrofon sizde

Ömer KADİROĞLU

Yeni bir yıla girmeye hazırlanıyoruz… 2023’ü sonlandırırken, Diyalog muhabirlerinin mikrofon uzattığı vatandaşlar ‘yaşanan iyi ve kötü’ olayları, ayrıca 2024’ten beklentileri anlattı…

Bugünden başlayarak vatandaş görüşlerini yayınlıyoruz…

İlhan Bayandursun

2023 yılı ekonomik sıkıntılı bir yıl oldu. Ülkemizdeki gözle görülür sorunlardan etkilenerek geçirdiğimiz bir yıl oldu. Ülkedeki hemen her noktadaki alt yapı eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. Ulaşımda, eğitimde, sağlıkta yetersizliklerle karşılaştığımız bir yıl oldu. 2023 yılında gelirlerimizde bir artış olmamıştır. 2023 yılında beni üzen veya mutlu eden olaylardan bahsedecek olursak ben ambulans şoförüyüm ve kurtardığımız her can için mutlu olurken kaybettiğimiz canlar için de üzülüyoruz. 2024 yılından beklentim öncelikle sağlık ve ekonomik şartların iyi olacağı bir yıl olmasını temenni ederim.

Nurye Şail

2023 yılı berbat geçen bir yıl oldu. Ekonomik sıkıntılarla ve pahalılıkla geçen bir yıl oldu. 2023 yılında gelirlerimde hiçbir artış yaşanmadı. 2023 yılında Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere çok üzüldüm. 2024 yılından beklentim sağlık ve huzurla geçecek bir yıl olmasıdır.

Hasan Çakmak

2023 yılının pek de iyi bir yıl olduğunu söyleyemeyeceğim. Kötü bir yıl olarak geçti. 2023 yılında sağlık sorunları, sosyal sorunlar, pahalılık ve hükümetin duyarsızlığı ile geçen bir yıl oldu. 2023 yılında mutlu olduğum pek bir olay yaşanmadı. Memleketin nereye gittiği belli değil. Yöneticiler uçtuğumuzu söylerken biz hala yerlerde sürünüyor ve dizlerimizin üzerine bile kalkamaz durumdayız. 2024 yılından bu yöneticiler olduğu sürece hiç bir şey bekleyemem. Daha kötü olacak gibi görünüyor. Yeni yılda dünyaya ve ülkemize bir barışın gelmesini diliyorum.

Bülent Parlak

2023 yılı bizler için genel anlamda kötü bir yıl oldu. 2023 yılı ekonomik sıkıntılarla geçerken deprem ve ardından savaşlar yaşandı. 2023 yılında gelirlerimde herhangi bir artış yaşanmadı. 2023 yılında yaşanılan olaylar bizleri derinden üzmüştür. 2024 yılından beklentim 2023 yılından daha iyi bir yıl olmasıdır ancak pek umutlu bakamıyorum ne yazık ki. 2023 yılından daha iyi yıllar geçmesini temenni ederim.

Leyla Vurgun

2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. 2023 yılında ekonomik sıkıntılar yaşanan bir yıl oldu. Sağlıkta yeteri kadar hizmet alamadık, eğitim hizmet veremedi, trafik aksak, yollar bozuk ve ciddi bir kural tanımazlıklar yaşanan bir yıldı. Çok fazla trafik kazaları yaşandı. 2023 yılında beni tüm bu olumsuzluklar üzdü. Eskisi gibi bizleri mutlu eden olaylar yaşanmadı. 2024 yılından beklentim yaşanan sıkıntıların sona erdiği bir yıl olmasını, düzenin değişmesini ve ekonominin insanların alışveriş yapabileceği şekilde düzelmesi, evlenen gençlerimizin kolayca ev sahibi olabileceği bir yıl olmasını en önemlisi de daha güzel günleri görebileceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Abdullah Çerkez

2023 yılı rezil bir yıl oldu. 2023 yılında ekonomi çok kötü bir hale geldi. Sağlık, ulaşım ve daha birçok alanda ciddi sıkıntılar yaşan bir yıl oldu. 2023 yılında beni mutlu eden hiçbir olay yaşamadım. 2024 yılından ise hiç bir şey beklemiyorum. Bizi yönetenler önce doğru düzgün çalışmaları lazım ki bizler de umutlanarak gelecek olan yıllardan bir şeyler bekleyebilelim. 2024 yılının sağlık, barış ve huzur içinde geçen bir yıl olmasını umut eder dilerim ancak böyle olacağı yönünde hiçbir inancım da yoktur.

Şükrü İlhan

2023 yılı ben ve ailem için ekonomik sıkıntılarla geçen bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen bir durum olmadı ancak sağlık yönünde yaşadığım gelişmeler beni çok mutlu etti. 2024 yılından beklentim tüm sorunların biteceği ve daha iyi bir yılın olmasını ayrıca sağlığımızın yerinde olacağı bir yıl olmasıdır.

Figen Caner

2023 yılı benim için çok pahalı bir yıl oldu. Ekonomik yönden sıkıntılı ve sağlık yönünden sıkıntılı bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen ailemizin büyüklerini kaybetmiş olmamdır. Ayrıca her güne şükretmekte benim mutlu olduğum yönüydü 2023 yılının.2024 yılından bir beklentim yoktur. Yıllar geçebilir ve tarihte bir sayı değişebilir ve bence bundan daha önemlisidir ülkede genel bir düzelmenin yaşanması.

Hüseyin Gezercan

2023 yılı ben ve ailem için şanssız bir yıl oldu. 2023 yılında sağlık anlamında yaşadığımız sorunlarla geçen bir yıldı. Ben bu yaşıma kadar hiçbir yeni yılın bir önceki yıldan daha iyi olduğunu görmedim sadece 2003 yılında kapıların açıldığı tarih hariç her sene daha kötü geldi. Şartlar ve konjektürü biliyoruz bu nedenle 2024 yılından bir beklentim yoktur. 2024 yılında herkese sağlık ve ekonomik durumlarının düzeleceği bir yıl olmasını dilerim.

Mustafa Yoldaş

2023 yılı ben ve ailem için diğer yıllardan farksız bir yıl oldu. 2023 ekonomik sıkıntılarla geçen bir yıl oldu. 2023 yılında gelirlerimde bir artış olmamıştır. 2023 yılında beni üzen birçok olay var ancak mutlu olduğum herhangi bir olay yaşamadım. 2024 yılından beklentim asgari ücretin artmasıdır. Temennimiz devletin halkını biraz daha düşünerek alım gücünü arttıracak çalışmalar yapmasıdır.

Arif Sakallı

2023 yılı benim ve ailem için berbat bir yıldı. Hayvancılıkla uğraşıyorum ve ne alacağımızı alabiliyoruz ne de devler hayvancının ihtiyacı olan desteği veren bir yıl oldu. Ekonomi, sağlık ve eğitim yerlerde sürünüyor. Yolsuzluklar ve daha birçok olumsuzluklar yaşanan 2023 yılı bitiyor ve 2024 yılından beklentim yoktur çünkü bu yönetimle bu şekilde 2024 yılı 2023 yılından daha iyi olmayacaktır.

Serap Paksoy

2023 yılı ben ve ailem için hiç iyi geçmedi. Hatalıyım ve oradaki depremi yaşayıp birçok kayıplar verdik. Kıbrıs’ta ekonomik sıkıntılar var ve bunlara çok üzülüyoruz. İnsanların alım güçleri çok düştü. 2023 yılında mutlu olduğum tek şey evlatlarımla birlikte olmamdır. 2024 yılından barış, huzur, sağlık bereket ve hep güzel olacak olaylar yaşanmasını istiyorum.

Remmzi Ercüment

2023 yılı iyi bir yıl olsa da hayat pahalılığı alıp başını gidiyor. 2023 yılında ekonomik yönde bizleri üzen olaylar yaşadık ancak mutlu olduğum tarafı ise sağlığımızın yerinde olmasıdır. 2024 yılında insanların mutlu olacağı ve sağlığının yerinde olacağı bir yıl olmasını diliyorum.

Hüseyin Buba

2023 yılı benim ve ailem için pek de iyi bir yıl olmadı. 2023 yılında beni üzen olaylar ekonomik sıkıntılar, savaşlar ve Türkiye’de yaşanan depremdir. 2024 yılından beklentim 2023 yılından daha iyi bir yıl olmasıdır.

Ayşe Şeker

2023 yılı güzel bir yıl oldu. Çok şükür bireysel olarak kötü bir olay yaşamadım. 2023 yılında sağlığımızın yerinde olması bizleri mutlu ediyor. Geriye dönüp baktığımızda pandemi, deprem, hastalıklar ve savaşlara bakınca 2024 yılında dünya barışının olduğu, ekonominin düzeldiği ve herkesin ruh sağlığının da yerinde olduğu bir yıl olmasını dilerim.