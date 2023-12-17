Umut verici

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan penceresi olarak kabul edilen Ercan Havaalanı’na gelen uçak sayısındaki artış dikkat çekiyor. Hafta sonu olması nedeniyle dün Ercan’a 35 uçak iniş yaptı. Güneydeki Baf Havaalanı’na inen uçak sayısı ise 26 oldu. Larnaka’ya da 54 uçak geldi. Böylece güneydeki 2 havaalanına bir günde inen uçak sayısı 80 oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine bakıldığı zaman güneydeki havaalanlarına inen uçak sayısı, Ercan’a göre 3 kat daha fazlaydı. Zaman içinde bu farkın daraldığı görülüyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre dün Atina ve Selanik’ten, Larnaka Hava alanına 15 sefer düzenlendi. Bunu 5 seferle Londra ve 5 seferle İsrail izledi. İngiltere’nin farklı hava alanlarından Baf’a 5 sefer düzenlendi. Bunu 3 seferle İsrail izledi.

Larnaka Havaalanı’na 30’un üzerinde farklı uçak şirketi sefer düzenlerken, dün Baf uçuşlarının 21’ini İrlanda merkezli Rynair, 5’ini de İngiltere merkezli Easy Jet gerçekleştirdi.

Larnaka uçuşlarında en fazla seferi ise ‘ucuz havayolu şirketi’ Wizz Air gerçekleştiriyor.

THY ve Pegasus

Ercan havaalanına yönelik uçuşlarda Pegasus ile THY’nin yarıştığı görülüyor. Pegasus dün İstanbul ve diğer şehirlerden Ercan’a 19 uçuş gerçekleştirirken, bunu 16 uçuşla THY izledi.

Bir günde toplam 35 uçuşun 17’si İstanbul’dan, 5’i Ankara’dan, 5’i de Adana’dan Ercan’a gerçekleşti.

Antalya, Gaziantep, İzmir uçuşlarının daha az olması dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs’ta nüfusun artmasının yanı sıra turizm faaliyetlerindeki gelişme nedeniyle Ercan2a yönelik uçuşların daha da artması bekleniyor.