Kalbine yenildi

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik köyünden dün gelen ölüm haberi ülke genelinde üzüntü yarattı. Çevresinde sevilen bir isim olan Emekli polis müfettişi Necdet Kırgın 58 yaşında hayata veda etti. Değirmenlik’teki evinde cansız bedeni bulunan Necdet Kırgın’ın (E-58) ölüm sebebinin "kalp krizi ve kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin açıklamasına göre, Kırgın’ın ölüm sebebi, yapılan otopside belirlendi.

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Necdet Kırgın’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bir ölüm haberi de Gaziveren’den

Öte yandan Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 12.30 sıralarında Gaziveren’de sakin 69 yaşındaki Olga Bartceva köyde yürürken aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

