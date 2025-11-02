Yeniliklere açık bir kuruluş

Cemre Akar

Kuzey Kıbrıs’ta oto alım-satım, kaporta, boya ve sigorta gibi hizmetlerle sürekli gelişim içinde olan TİGA Grup yöneticileri bu hafta Genç Vizyon’a konuk oldu. Hizmet kalitesine önem ver-diklerini söyleyen genç yöneticiler, sorularımızı yanıtladı.

Soru: Öncelikle sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Serkan Birer:

Evli ve bir çocuk babasıyım. 2009’dan beri kaporta, boya ve sigorta sektöründeyim. TİGA’da genel koordinatör olarak özellikle kaporta, boya ve sigorta alanından sorumluyum.

Şebnem Taşkıran Özbeşer:

Evli ve bir çocuk annesiyim. 2015 yılından itibaren aile şirketimiz olan

TİGA Grup’ta muhasebe ve bilgi işlemden sorumluyum.

Bora Ağıt:

33 yaşındayım. Tam zamanlı olarak 3 yıldır TİGA’da satış temsilcisi olarak çalışıyorum. Yeni nesil araç yıkama sistemi kurduk ve bu sistemin genel işleyişini kontrol etmek, denetlemek so-rumluluklarım arasında yer alıyor.

Soru: TİGA Grup’un kuruluş hikayesinden ve bugün geldiği noktadan kısaca bahseder misiniz?

Yanıt: 2009’da ağırlıklı olarak araç satış ile başladık ve şu an araçlarla ilgili her donanıma ve hizmete sahibiz. TİGA, tam donanımlı bir tesis olarak ilk günden itibaren müşterilerine değer veren bir anlayışla yola devam ediyor. Prensip olarak hem araç satışında hem de satış sonrası ve-rilen hizmetlerde müşterilerimize çok önem veriyor, onları ailemizin bir üyesi olarak gören bir ayrıcalık tanıyoruz. Bu, şirket olarak fark ortaya koyan en önemli unsur.

Soru: Şirketinizin sunduğu temel hizmetler nelerdir? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor-sunuz?

Yanıt: Araç satış, kaporta ve boya, mekanik ve elektrik, sigorta, kiralık araç, yıkama ve havaa-lanı park hizmeti. Başlangıçta araç satış olarak çıktığımız bu yolda, şimdi aracınızla ilgili aklını-za gelebilecek her sektörde hizmet veriyoruz. Araç bakım, servis, kaporta boya, sigorta acenteli-ği, kiralık araç ve son olarak temassız yıkama makinesi ROBOWASH ile araç yıkama bölü-münde hizmete devam ediyoruz.

Soru: Genç bir yönetici olarak bu sektörde yer almak nasıl bir deneyim?

Yanıt: İlk zamanlarda teşhis etme, müşteri ilişkileri ve pratiklik anlamında zorluklar yaşadık. Yıllar geçtikçe, müşterilerle doğru iletişimi kurarak ve sektördeki ilerlemeyi takip ederek kendi-mizi geliştirdik ve bu süreyi kısalttık.

Bu sektörde genç olmanın alışılagelmiş sıkıntısı, müşteri kitlesinin işletmenin direktörleriyle muhatap olma isteği ve sonuca onlarla ulaşma gayretidir. Bu, bizim gibi geç yaşta sektöre girenleri olumsuz etkileyebilir. Diğer yandan, teknolojiyi sektörümüze entegre etmek ve daha pratik çözümler getire-bilmek açısından genç olmak elbette sektörde avantaj sağlıyor.

Soru: Hizmetlerinizi sürekli geliştirmekten söz ettiniz. Bunu biraz açabilir miyiz?

Yanıt: Araç servisinde müşterilerimize evinden alıp evine bırakma, kiralık araçta adanın her ye-rine teslim, kaporta ve boyada sigorta veya şahsi her türlü hizmet, araçlarımıza 5 yıl motor ve şanzıman garantisi, sigorta bölümünde doğru iletişim ve yönlendirme.

Özellikle pandemi ve sonrası, 7/24 hizmet seçeneğiyle müşterimize ulaşmaya başladık. Olumlu geri dönüşler aldık; kapıdan kapıya hizmet müşterilerimiz tarafından en fazla tercih edilen hiz-metimiz oldu.

Japonya’dan temiz ve kaliteli ikinci el araçlar getiriyor, satış sonrası 5 yıl motor ve şanzıman ga-rantisi, satış sonrası servis, bakım ve tamir hizmetleri sunuyoruz.

Güven Sigorta acenteliğinin yanında, diğer sigortalardan gelen veya sigortadan bağımsız gelen kazalı araçlara kaporta, boya ve parça değişikliği hizmeti de sunulmaktadır. Uzun süre yurt dı-şında olacak müşterilere havaalanı park servisi de sağlanmaktadır. TİGA’da park halinde bırakı-lan araçlar hem çeşitli hava koşullarından korunmakta hem de bakımları yapılmaktadır.

Soru: Son yıllarda ülkemizde galeri sayısında ciddi bir artış yaşandı. Sizce bu artışın te-mel nedeni nedir? Gerçek bir ihtiyaçtan mı kaynaklandı?

Yanıt: İhtiyaç olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Adadaki nüfusun artmasıyla birlikte bu alandaki satış potansiyelini gören her kesimden insanlar bu işi yapmaya başladı. Devletimiz bu-na bir önlem almadı.

Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de kontrolsüz bir büyüme meydana geldi. Dene-timsizlik sonucu oluşan bu tabloda, bu kadar fazla ithal edilen aracın gelecekte ne olacağı büyük bir soru işareti.

Soru: Bu kadar yoğun galeri sayısının sektöre etkisi nasıl oldu?

Yanıt: Fiyat dengesi maalesef bozuldu. Hizmet kalitesi de doğal olarak bundan etkilendi. Biz müşteriyi bir aileye dahil ediyoruz. Sadece araba satmıyoruz. Bu yüzden piyasadaki galerilerin artması fiyat dengesi ve hizmet kalitesini bozsa da, bizim gerek fiyat gerekse hizmet anlamında farkımız olduğunu düşünüyoruz.

Soru: Sizce galeriler konusunda ne tür önlemler alınmalı?

Yanıt: Gerekli denetim ve düzenleme çok önceden düşünülmeliydi. Denetim mekanizmalarının düzenli ve objektif şekilde işletilmesi hizmet kalitesini artırır, haksız rekabeti önler.

Soru: Yurt dışından gelen araçlar nasıl denetleniyor?

Yanıt: Araçların adaya giriş noktasında, konteyner muhteviyatı ve konşimentoda beyan edilen ithal araçların doğruluğunu kontrol etmek dışında gümrük memurunun yaptığı başka bir denetim yoktur. Antrepo girişinde gümrük muayene memuru tarafından bir kontrol daha yapılır. Bunlar normal prosedürdür ve herhangi bir sorun arz etmez.

Soru: Araç sayısının artması ne gibi sorunlar yaratıyor?

Yanıt: Artan araç sayısı ve anormal bir şekilde çoğalan araç ithalatçı sayısıyla ülkede ciddi bir yığılma ve araç enflasyonu oluştu. Çoğu kez kaynağı belli olmayan piyasa oyuncuları, bizler gi-bi sektöre uzun yıllarını veren yatırımcılara ciddi ve mesnetsiz rekabet oluşturuyor.

Soru: Bürokratik işlemler konusunda ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Piyasada dolaşan en yaygın söylem; sistemsizlik sistemdir. Maalesef bu bizim ülkemizin en ciddi sorunu. Bu düzensizliği ortadan kaldırmak devletimizin sorumluluğundadır. Başarılı iş-letmeler devlete bu konuda iyi bir örnek olup, onlara yol gösterebilir.



Soru: Dijitalleşme ve teknoloji kullanımının sektöre entegrasyonu hakkında ne düşünü-yorsunuz?

Yanıt: Tabi ki çok etkili olmuştur. Gerek araç satışı gerekse tüm hizmetlerimizde online çalışma-larımız oluyor. Ayrıca araçların kayıt ve evrak işlemleriyle ilgili online işlemler de çok faydalı ve pratik olmuştur.



Soru: Genç yöneticiler olarak ekibinizde motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz?

Yanıt: Biz burada bir aileyiz. Hemen her konu hakkında bilgi alışverişi ve paylaşım yapıyoruz. Bu sayede daha olumlu ve sürdürülebilir kararlar alıp uyguluyoruz. Bu sektöre yıllarını harca-mış, hatta sektörü ilk oluşturanlardan olan direktörlerimiz bizim en büyük destekçimiz olmuştur.





Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025, 12:12