Sürdürülebilir bir yaşam sistemi

Genç Vizyon’a konuk olan uzman diyetisyen Tünay Tuğcan, sağlıklı beslenme, diyet sürecinde yasaklar, şok kilo verme gibi konularda sorularımızı yanıtladı.

Soru: Siz sağlıklı ve dengeli beslenmeyi nasıl tanımlarsınız?

Yanıt: Sağlıklı ve dengeli beslenme benim için bir ‘liste’ değil, sürdürülebilir bir yaşam sistemidir. Her bireyin metabolizması, yaşam temposu ve fizyolojik ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle doğru beslenme; kişiye özel planlanan, kan değerleri ve vücut kompozisyonu ile desteklenen, uzun vadede uygulanabilir bir model olmalıdır. Gerçek denge, yasaklarla değil; doğru porsiyon, doğru zamanlama ve doğru içerik kombinasyonuyla kurulur.

Soru: Diyet denince çoğu insanın aklına hâlâ “yasaklar listesi” geliyor. Siz diyet programlarınızı oluştururken nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz?

Yanıt: Ben diyet kavramını hiçbir zaman yasaklar üzerinden tanımlamıyorum. Çünkü katı ve sürdürülemez listeler kısa vadede sonuç verse bile uzun vadede geri dönüşe neden olur. Programlarımı oluştururken bilimsel veriler, kişinin metabolik hızı, yaşam tarzı ve psikolojik sürdürülebilirlik temel belirleyicilerimdir. Amacım danışanı belirli bir süre zayıflatmak değil; ona hayat boyu yönetebileceği bir beslenme disiplini kazandırmaktır.

Soru: Danışanlarınıza özel program hazırlarken; yaşam tarzı, psikoloji ve sosyal hayat gibi faktörler sizin için ne kadar belirleyici oluyor?

Yanıt: Oldukça belirleyicidir. Çünkü beslenme sadece biyolojik değil, aynı zamanda davranışsal bir süreçtir. Bir kişinin iş temposu, uyku düzeni, stres seviyesi, sosyal yemek alışkanlıkları ve psikolojik durumu programın başarısını doğrudan etkiler. Biz merkezlerimizde yalnızca kalori hesaplamıyoruz; yaşamın gerçek akışına uyum sağlayan, uygulanabilir ve sürdürülebilir planlar oluşturuyoruz. Başarının sırrı da tam olarak burada yatıyor.

Soru: Özellikle gençler arasında popüler olan şok diyetler ve hızlı kilo verme trendleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Yanıt: Şok diyetler kısa vadede tartıda düşüş sağlayabilir; ancak çoğu zaman kas kaybı, metabolik yavaşlama ve hızlı geri kilo alımıyla sonuçlanır. Bilimsel gerçek şu: Vücut aceleci yaklaşımları sevmez! Sağlıklı kilo yönetimi kontrollü, ölçülebilir ve metabolizmayı koruyacak şekilde ilerlemelidir. Gençlere en önemli mesajım şu olur: Hızlı değil, doğru ve kalıcı sonuçlara odaklanın.

Soru: Sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları kazanmak isteyen ama motivasyon sorunu yaşayan danışanlara en sık verdiğiniz tavsiye nedir?

Yanıt: Motivasyonun sürekli yüksek kalmasını beklemek gerçekçi değildir; çünkü beslenme yolculuğu bir duygu değil, bir sistem yönetimidir. Bu nedenle danışanlarıma ilk söylediğim şey şudur: Disiplin, motivasyondan daha güvenilirdir. Sürdürülebilir başarı; büyük ve ani değişimlerden değil, yaşamın içine yerleşen küçük ama kararlı adımlardan doğar. Kişi süreci ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir kurarsa, motivasyon dalgalansa bile ilerleme devam eder. Profesyonel takip, düzenli ölçüm ve görünür ilerleme ise sürecin en güçlü itici gücüdür. Çünkü kişi değişimi gördükçe motivasyon yeniden inşa edilir ve alışkanlıklar kalıcı hale gelir.

Soru: Lefkoşa ve Girne’de iki merkeziniz var. Bu merkezlerde hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Yanıt: Lefkoşa’da Cyprus Nutrition & Health Center, Girne’de ise Renew Clinic olarak; klinik beslenme danışmanlığı, ileri teknoloji bölgesel incelme uygulamaları, vücut şekillendirme, lipödem & lenfödem yönetimi, selülit protokolleri ve cilt destek uygulamaları sunuyoruz. Merkezlerimizi farklı kılan en önemli unsur ise, Kuzey Kıbrıs’ta birçok alanda öncü ve bazı teknolojilerde tek uygulama altyapısına sahip olmamızdır. Cihaz parkurumuzu sürekli güncel tutuyor, uluslararası standartlardaki sistemleri bölgeye kazandırmaya özen gösteriyoruz.

Soru: Bu hizmetelre ulaşmak yüksek maliyetli mi? Sonuç alma süreleri nasıl?

Yanıt: Uygulamalarımız kişiye özel planlandığı için net maliyet, yapılan profesyonel ön analiz sonrasında belirlenir. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim: Bizim odağımız kısa vadeli çözümler değil, ölçülebilir ve kaliteli sonuçlardır. Doğru planlanan bir protokolde danışanlarımız genellikle ilk haftalardan itibaren değişimi hissetmeye başlar. Kalıcı ve sağlıklı dönüşüm ise sürecin disiplinli takibiyle ortaya çıkar.

Soru: Günümüzde sadece kilo vermek değil; sağlıklı yaşam, hastalıklarda beslenme ve beden farkındalığı da ön plana çıkıyor. Siz bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: Bu değişimi son derece değerli buluyorum. Artık insanlar sadece zayıf görünmeye değil, iyi hissetmeyi ve sağlıklı yaşlanmayı önemsiyor. Beslenme bilimi bugün; metabolik sağlık, inflamasyon kontrolü, longevity ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Biz de merkezlerimizde bu bütüncül yaklaşımı temel alıyoruz.

Soru: Sosyal medyada beslenme konusunda çok fazla bilgi dolaşıyor. Bu bilgi kirliliğiyle nasıl mücadele ediyorsunuz?

Yanıt: Bilgi çağında en büyük sorun bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiyi ayırt etmektir. Benim yaklaşımım çok net: Bilimsel kanıtı olmayan hiçbir yöntemi önermiyorum! Sosyal medyada da mümkün olduğunca sade, anlaşılır ve veri temelli içerikler üretmeye özen gösteriyorum. Çünkü doğru bilginin en güçlü panzehiri, yine doğru ve güvenilir bilgilerdir.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026, 00:13