Lefkoşa’da dün gece araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü 55 yaşındaki Elnor Macalinao kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazanın elektrikli bisiklet sürücünün yolun sağına geçtiği esnada Hasip Tütüncü yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza, saat 20.30 sıralarında Lefkoşa'da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elektrikli bisikletle seyreden Elnor Macalınao, Abdullah Parlan Sokağa dönmek için yolun sağına geçti.

Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasip Tütüncü (E-30) yönetimindeki HJ 555 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Elnor Macalinao, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.