Önemli bir noktaya dikkat çekti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), bir devletin sadece vergi topladığı zaman başarılı sayılmadığı ifade edilerek, “Kimden, ne kadar aldığı, topladığı, ardından da aldığını, topladığını nerede ve nasıl kullandığı veya harcadığı çok daha önemlidir” denildi.

Bir ülkenin, bir toplumun doğrudan geleceği ile ilgili olan bu iki konuda tam bir “çuvallama” yaşandığı ileri sürülen açıklamada, "ne yerinden vergi toplandığı, ne de toplananın yerinde kullanıldığı" belirtildi.

Açıklamada, “Dağıtılan ve göz yumulan bunca ranta rağmen, verginin yüzde 75’i dolaylı yoldan, çoğunluğu oluşturan çalışanlardan, ustalardan, sosyal sigorta emeklisinden, esnaf zanaatkârdan, üreticiden yani dar gelirli ve yoksullardan toplanıyor” ifadeleri kullanıldı.

“Toplanan vergiler yerinde kullanıldı mı? Bu toplumun sırtından yarattıkları kaynak nerede ve nasıl kullanılıyor?” soruları sorulan açıklamada, kaynağın, sadece tüketen yapının harcamaları ve devamlılığı için kullanıldığı savunuldu.

“Bu harcamalar içinde toplumun ihtiyaç duyan kesimleri için kaynak yoktur, olmamıştır” denilen açıklamada, son hayat pahalılığı uygulaması ve ekonomik destek paketlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada, “Onlar için TL değer kaybının, yoksulluğun zerre kadar önemi yoktur. Onların vicdanlarında markete gittiklerinde ekmeği düşünerek alanların yeri yoktur. Elektrik, su, iletişim, ulaşım harcamalarından sonra insanların aşsız, eğitimsiz ve sağlıksız kalmaları ilgi alanlarına girmiyor” ifadelerine yer verildi.