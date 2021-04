‘Önümüzü göremiyoruz’

Cemre Akar

Ülkemizin önde gelen organizasyon şirketlerinden Cran67 Events Direktörü Gülçin Teksamancı, pandemi nedeniyle kötü bir süreç geçirdiklerini belirtirken, bundan sonraki sürecin de belirsiz olmasından yakındı.

Genç Vizyon’a konuk olan Teksamancı, sektörün yaşadığı sıkıntıları ve beklentileri anlattı.

Soru: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Yanıt: 1 Eylül 1979 yılında Lefkoşa’da doğdum, evliyim ve 1 yaşında bir kızım var. :)

Soru: Organizasyon işine nasıl ve ne zaman başladınız?

Yanıt: Organizasyon işine, uzun yıllardır, annemin ve daha sonra da eşimin desteği ile 2018 yılında profesyonel olarak başladım.

Soru: Ne tür organizasyonlar düzenliyorsunuz? Yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?



Yanıt: Organizasyonlarımız; düğün, nişan, bekarlığa veda, yetişkin doğum günü ve özel partileri, çocuk doğum günleri yapıyoruz. Müşterilerimizin istediği konseptler üzerinde çalışarak, her defasında farklı farklı görsellerle partilerimizi, düğünlerimizi vs. gerçekleştiriyoruz.

2022’yi düşünmeye başladık

Soru: Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

Yanıt: Pandemi süreci her sektörü olumsuz şekilde etkilediği gibi bizi de oldukça kötü etkiledi. Biliyorsunuz, bizim işimiz toplu halde kutlamalar ile gerçekleşmesinden dolayı, birçok iş yerinin açılmasına rağmen, biz henüz organizasyonlarımızı yapamıyoruz...

Soru: 2021 nişan, düğün ve doğum günü organizasyonlarının gerçekleşebileceğini ön görüyor musunuz?

Yanıt: Açıkçası tüm dünyada olduğu gibi, Kıbrıs’ta da ne zaman normale döneceğimizi bilemiyoruz... Evet, 2021 Yaz’ı için oldukça ümitli idim fakat son 1 haftadır yine vakaların artması ile 2021 yazında gerçekleştireceğimiz birçok organizasyonumuz bir kez daha 2022 yazına ertelenmiş durumda şu an...

Aslında bizim sektörde, bir çok organizasyonlar, özellikle düğün, nişan gibi, 1 yıl önceden planlanmaya, mekan ayarlamaya vs. başlanıyor. Bu yaz için de Cran67 olarak yapacağımız özellikle düğün organizasyonlarımız için tüm hazırlıklarımız devam ediyordu, fakat şu an vakaların artması ile birlikte her şey yine bilinmezliğe gitti...

Açıkçası benim için sadece 2021 yazı için değil de, yapacağımız tüm organizasyonlarda, benim için trend, en başta müşterilerimin istekleri ve birlikte karar verdiğimiz konseptlerimizdir.

Cran67 Events ile düğün, dekorasyon ve özel organizasyonlarda herkes keyfini çıkarırken biz de hayallerinin üzerinde bir organizasyon yaratmaya her zaman hazırız.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021, 10:31