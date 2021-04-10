Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında ‘kapalı turizm’ açılımı da ele alındı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, kapalı turizm açılımını bileklik uygulamasının başlamasına bağladı.

Sağlık ve Maliye Bakanları’nın bileklik uygulamasıyla ilgili gerekli anlaşmaları yaptığını vurgulayan Başbakan Saner, sokağa çıkma yasaklarının aynen süreceğini kaydetti.

Orta öğrenim kurumları “Sınıf Geçme Tüzüğü” Bakanlar Kurulu’nda onaylandı, böylece online uzaktan eğitim süreci ölçme ve değerlendirme kapsamına alındı. Online eğitim 12’nci sınıflar dışında devam edecek.

Bileklik uygulaması başlıyor

Yaklaşık 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, Maliye ve Sağlık Bakanı ile birlikte KKTC’de dünyada ilk kez uygulanacak bileklik uygulaması için protokol imzalandığını dile getirdi.

Saner, bu uygulamanın tanıtımının ise pazartesi sabah 09.30’da yapılacağını duyurdu.

Elektronik bileklik uygulamasıyla başlayacak ev karantinası uygulamasında öncelik Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uyanlara verileceğini belirten Saner, elektronik bileklik uygulamasıyla kriterlerin hem yaşamı kolaylaştıracağını hem de devletin harcamalarında da ciddi bir tasarruf sağlamasına imkan sağlanacağını dile getirdi.

3 gecelik kapalı turizm

Elektronik bileklik uygulamasıyla turizmin charter seferlerle 3 gecelik kapalı gruplarla başlamasına da imkan sağlayacaklarını dile getiren Saner, aldıkları kararlar arasında halen açık olan internet kafelerin pazartesi gününden itibaren kapatılmasının yer aldığını da bildirdi.

İşte son kararlar:

-Pazartesi-Cumartesi saat:22.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 22.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak.

-Pazartesi-Cumartesi günleri ise marketler 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

-Perakende ve mağazacılık hizmetleri, restoranların ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kapalı olan yerler

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık olan yerler

-Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönecek.

-Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecek.

-Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacak.

-Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak.

-Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacak.

-PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecek.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecek.

-İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacak.

Toplu taşımacılık

-Tüm ilçelerde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecek.

-Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacak.

-Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacak.

-Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecek.

-Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacak.

Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacak.

Sorumluluk işletmelerde olacak

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğunda olacak.

Eğitim

-Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak bir sonraki karara kadar devam etmesi uygun görüldü.

-Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecek.

-Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda yedi günde bir antijen testlerini yineleyecek.

-Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verildi.

-Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Sınavların durumu

-Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görüldü.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görüldü.

Berber, kuaför, güzellik salonları

-Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürecek.

-Bu sektörlerde görev yapan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyecek.

13.04.2021 tarihinden önce rutin testlerini yinelemeleri gereken çalışanlar PCR test yapacak.

-Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacak.

Toplu ibadetler

-Toplu ibadetler; kapalı alanların üçte biri kullanılarak ibadet boyunca maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi, temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılması, girişlerin kayıt altına alınması kuralları kapsamında gerçekleştirilecek.

Restoranlar, pastaneler, kafeler

-Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecek.

Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacak.

-Bu sektörlerde görev alan kişiler belirlenen yerlerde 13.04.2021 tarihinden itibaren her yedi günde bir antijen testlerini yineleyecek.

-Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecek.

7 günde bir test

-Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımı devam edecek.

-Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacak.



-Bu sektörlerde görev alan kişiler belirlenen yerlerde 13.04.2021 tarihinden itibaren her yedi günde bir antijen testlerini yineleyecek.-Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecek.

Bet ofisler

-Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

-Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecek.

-Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacak.

-Bu sektörlerde görev alan kişiler belirlenen yerlerde 13.04.2021 tarihinden itibaren her yedi günde bir antijen testlerini yineleyecek.

-Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecek.

Spor faaliyetleri

-Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin ve antrenmanlarının devam etmesi uygun görüldü.

-Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri, lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecek.

-Ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacak.

Tüp bebek tedavisi

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacak.

Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 48 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacak.

Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacak.

Eylem, miting ve törenler

Eylem, miting ve törenlerin kapalı alanlarda yapılmaması uygun görülmüştür. Açık alanlarda yapılması planlanan eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve eylem boyunca maske takmaları azami 50 kişi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ev karantinası kriterleri

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre;

-70 yaş üstü yaşlılar,

-12 yaş altı çocuklar,

-Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği,

-İmmünsüpresif tedavi alan hastalar,

-Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar,

-1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar,

-3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar,

-Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler,

-Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler,

-Otizm spekturumu,

-Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

-Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

-Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

-Organ ve kök hücre nakilli hastalar

-Gebelik

-El bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları(araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gidecek.

- Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerildi.

Bileklik uygulaması ve 3 günlük gelişler

-Charter seferler ile 3 gecelik kapalı otel turizmin başlanabilmesi için ülkemizde bileklik uygulamasının ve denetiminin hayata geçmiş olması gerekmektedir. Yerel turizmin açılabilmesi için önümüzdeki günlerde ülkemizde görülen vaka artışlarına göre yeniden değerlendirilecek.

Uçak ve gemi seferleri

-Karantina kapasitesi göz önüne alındığında, Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görüldü.

Sanat faaliyetleri

-Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görüldü.

-Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacak.

-Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacak.

-Salonda görev alacak herkesin son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekecek.

-Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacak.

-Kapalı alanlarının üçte biri kullanılabilecek.

-Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görüldü.

-Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecek.

İnternet kafeler açılmıyor

-Ülkemizde artan vaka sayıları nedeni ile daha önce 8 Nisan 2021 tarihinde alınan internet kafelerinin açılma kararının iptal edilmesine karar verildi.

-Bu karar önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek.

-Kütüphaneler belirtilen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

-Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görüldü. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacak.

Güney Kıbrıs’a gidiş gelişlerde bir değişikliğe gidilmedi, daha önce açıklanan kararlar yürürlükte olacak.

Pazartesinden itibaren elektronik bileklik uygulaması ve charter seferlerle 3 gecelik kapalı turizm başlıyor

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Saner’den aşı açıklaması

Başbakan Saner kararları açıkladıktan sonra soruları yanıtladı. Yeni aşıların ülkeye ne zaman geleceği konusundaki soruya karşılık Saner, dünyada aşıya ulaşım konusundaki sıkıntının ilk günlerdeki gibi zor süreç olduğunu söyledi.

“Biz kendimizi şanslı addediyoruz. Anavatana aşılar ulaştıktan ve 14 günlük test süreci tamamlandıktan sonra ülkemize aktarılması yönünde hiçbir sıkıntı yaşamadık” diyen Saner, aşı konusunda kesin tarih veremeyeceğini belirtti. Saner, verdiği tarihte gelmemesi halinde eleştirilere maruz kalınabileceğini söyledi.

Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen, ulaşan aşı miktarının 170 bin KKTC’ye gelen aşı miktarının ise 120 bin olduğunu ifade etti. Saner, “Biz güneye göre iki buçuk kat aşılama yaptık. KKTC olarak AB ülkeleri içinde 3. sıradayız” dedi.