Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Abdurrahmanoğlu başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, gençliğinin en güzel yıllarını vatan ve millet savunması için harcamış eski mücahitleri Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.

Cenevre’de gerçekleştirilecek Kıbrıs toplantısına Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, iki egemen, eşit, yan yana yaşayacak devlete dayalı çözüm prensibini aktarmak için gideceğini kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin atılacak bu adımlarda her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, MGK ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bunu en üst perdeden dile getirdiğini ifade etti.

“Zaten Ada’da 2 devlet vardır… Kıbrıs Türkü’nün her zaman devleti olmuştur” diyen Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nden hiçbir üstünlüğü olamayacağını, Kıbrıs Türkü’nün yama olmasının söz konusu olamayacağını, iki devletli ve halkın mutluluk, huzur ve güvenlik içinde yaşayacağı bir çözümü hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye’nin garantörlüğü, egemenlik ve güvenlikten asla ödün verilemeyeceğini ifade eden Tatar, Rum lider Anastasiadis’in 1 Nisan EOKA’nın kuruluşu yıl dönümünde söylediği ve EOKA’cıları “kahraman” olarak niteleyen sözlerini de eleştirdi ve bu ifadelerin Rum zihniyetinin değişmediğini gösterdiğinin altını çizdi.

“Yolumuz Atatürk’ün ve Türkiye’nin yoludur”



Kabulde konuşan Dernek Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu, 1958, 1963, Geçitkale, Boğaziçi savaşları dâhil Kıbrıs tarihinin en önemli olaylarının tümüne tanıklık etmiş dernek mensuplarının içindeki mücahit ruhunun hiçbir zaman yok olmadığını belirtti.“Yolumuz Atatürk’ün ve Türkiye’nin yoludur” diyen Abdurrahmanoğlu, Derneğin İskele şubesini ilk ziyaret eden Cumhurbaşkanı olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Tatar’a iade ziyareti yapmak istediklerini söyledi.

Eski dışişleri bakanlarını bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek gayriresmi 5+BM konferansına yönelik bilgilendirme toplantıları çerçevesinde dün Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve eski dışişleri bakanlarından Kutlay Erk, Özdil Nami, Emine Çolak ve Kudret Özersay ile bir araya geldi.

ICYF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Genel Direktörü Yunus Sönmez ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, İslam İşbirliği Gençlik Forumu heyetine çalışmalarında başarılar diledi.