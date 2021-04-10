Kader günü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreterini belirlemek üzere bugün seçime gidiyor.

Seçimde Girne Milletvekili Özdemir Berova ile Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak.

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3. Olağan Kurultayı da bugün yapılıyor. YDP kurultayında Genel Başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu yarışacak.

UBP’de ilçeler sırayla oy atacak

UBP’de yapılan kura çekimi sonucu oy pusulasında birinci sırada Özdemir Berova, ikinci sırada Oğuzhan Hasipoğlu yer alıyor.

UBP Parti Meclisi, bugün saat 11.00’da Lefkoşa’daki Elysium Park’ta Genel Sekreterlik seçimi için, Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Sadece Genel Sekreterlik seçimi gündemiyle gerçekleştirilecek toplantı için Covid-19 çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtildi.

Buna göre; ilk olarak saat 11.00-11.20 arasında İskele’den, 11.20-11.40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40- 12.10 arası Girne’den, 12.10-12.40 arası Gazimağusa’dan, 12.40-13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecek.



Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından ise oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.Oylama ve sayım işlemleri Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yürütülecek. Oy verme ve sayım işlemlerine adaylar veya birer temsilcileri nezaret edebilecek.UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in Genel Başkan olmasıyla bu mevki boşalmıştı. UBP Genel Sekterliğine bir süredir Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Örgen vekalet ediyordu.

YDP’nin kurultayı 10.00’da başlıyor

YDP’nin Lefkoşa Atatürk Spor salonunda yapılacak kurultay, saat 10.00’da başlayacak.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, COVİD-19 önlemleri kapsamında bazı kararlar aldıklarını duyurmuştu.

Buna göre, kurultayın yapılacağı Atatürk Spor Salonuna seyirci alınmayacak. Kurultay salonuna seyirci alınmayacağı için adayların konuşması da olmayacak. Faaliyet raporunun oylanması ve mali raporun aklanması salon dışındaki üyelerin oyları ve Divanın bunu tespitiyle yapılacak.

Üyeler, salona 10’ar kişilik gruplar halinde alınacak. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda özel güvenlik tedbirleri uygulanacak. Tedbirlerin uygulanması için bir özel güvenlik şirketinden hizmet satın alınacak.