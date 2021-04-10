Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Kesintiye kendi maaşınızdan başlamazsanız halkı samimiyetinize inandıramazsınız” diye seslendiği hükümetin, bir yandan “tasarruf” açıklaması yaparken bir yandan atama ve istihdamlara devam etmesinin güvensizliğe neden olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, katıldığı bir programda, sendikaların grevlerini ve ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıyı değerlendiren Özersay, hükümetin son yaptığı atamalardan birinin, emekliliğine bir yıldan az süre kaldığına dikkat çekti.

Bu atamanın yapılmasının emekli ikramiyesine ciddi bir yansımasının olacağını ve bunun da devletin büyük bir israf yaptığı anlamına geleceğini ifade eden Özersay, şöyle devam etti:

“Sayın Erhan Arıklı’nın ‘vefa borcumu yerine getiriyorum’ deyip atama yapması nasıl bir israf ve nasıl partizanlıksa, bu atama da ‘akraba ataması’ olduğu için nepotizm oluyor. Böyle bir ortamda siz halkı alacağınız tedbirlerle ekonomiyi düzelteceğinize inandıramazsınız. Bütçe görüşmeleri sorasında hükümete, ‘eğer kaynak bulamazsanız ve maaşlarda bir kesinti veya düzenleme yapmak zorunda kalırsanız önce kendinizden başlayın. Biz öyle yapmıştık’ dedik. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, müdürler, müsteşarlar… Hepimizin maaşlarında yüzde 40’ın üzerinde kesinti yapmıştık.



Kendimizden başladığımız için de sonrasında kamudaki maaşlarda geçici bir düzenleme yaptığımızda kimse olumsuz bir şey söylemedi ve karşı çıkmadı. Bugün sendikaların verdiği tepkiyi o günlerle bir karşılaştırmamız lazım. Bu tepki farkı nereden geliyor, bir düşünsünler. Bu hükümet kendisinin ve bizim maaşlarımızdan kesintiye başlasaydı asla böyle bir eylem olmazdı.

“Vatandaşın hükümete inancı yoktur”

Özersay, hükümetin açıklamalarına “zerre inanç” olmadığını ifade ederek, ortaya konan tepkinin de bu tutarsızlıktan dolayı olduğunu kaydetti.

Sendikaların, sağlıkçıların verdiği tepkileri böyle okumak gerektiğini ifade eden Özersay, “Talepleri haklıdır, ek mesailerin ödemesinin bu kadar gecikmesi doğru değildir” dedi.

“İstihdamlar doğru değil…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 6 kişinin daha istihdam edilmesi konusunda Başbakan’ın açıklama yaparak, “bu istihdamların yapılmasını doğru bulmadığını” söylediğini hatırlatan Özersay, Başbakan’a “Siz hükümetin başı değil misiniz? Sizin kabineniz” sözleriyle seslenerek, “Eğer sizin kabinenizde yapılan istihdamları doğru bulmuyorsanız o zaman gereğini yapın” çağrısını yaptı.

Kurumların içinin boşaltıldığını söyleyen Özersay, “Koalisyon ortaklarından Demokrat Parti’ye (DP) bağlı bir başka kuruma 22 kişi istihdam etmeye kalktılar ve bazı sıkıntılar çıktığı için yapamadılar. Bir taraftan istihdam furyasına devam edeceksiniz, bir taraftan bakanlar yer değiştiriyor ve aynı partiden olmalarına rağmen müsteşarlar, müdürler değişiyor, yenileri atanıyor” diye konuştu.