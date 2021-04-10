Hizmete devam

Başbakan Ersan Saner, İskele temasları kapsamında açık pazarı da ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Saner, pazar ziyaretinde gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “sorunların yerinde tespiti amacıyla İskele bölgesine verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini” söyledi.

İskele bölgesinin gelişimini emin adımlarla sağlamaya çalıştığını ifade eden Başbakan Saner, daha önce yapılan imar çalışmasına atıfta bulunarak, tarımsal arazilerin nasıl korunacağı yönünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte çalışmalarının sürdüğünü, Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın revize edileceğini kaydetti. Saner, bu anlamda da yerinde gözlem yaptıklarını ifade etti.



Altyapı yatırımlarında Anavatan Türkiye’nin desteğiyle çok ciddi bir hamle yapmayı planladıklarını söyleyen Başbakan Saner, yatırım hamlesinin en önemli kısmını Karpaz bölgesinin oluşturduğunu, tüm çalışmaları yerinde gözlemlemek için de bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.Başbakan Saner, “Hükümet olarak, halkımızın sahip olduğu değerleri yine halkımızın kullanımına vermekten memnuniyet duyuyoruz. Proje tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.Başbakan Ersan Saner’e, ziyaretinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti.