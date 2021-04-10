Kuzeyde 69, güneyde 601 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 8 bin 323 test sonucu 69 yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, yoğun bakımda tedavi gören 89 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta ise 63 bin 207 test sonucunda 601 yeni vakaya rastlandı.

Kuzeyde dün tespit edilen 69 vakadan 52'sinin yerel olduğu belirtildi.

Vakalardan 6 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği, 11’inin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

Bölgelere göre dağılıma bakıldığında ise yerel vakalardan 20 kişinin Lefkoşa’da, 17’sinin

Gazimağusa’da, 15’nin Girne’de tespit edildiği bildirildi.



İlçelerdeki vakaların dağılımı da açıklandı:Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1, Ortaköy-1,Marmara-1, Çağlayan-1, Gönyeli-2, Hamitköy-2,Yenikent-1, K.Kaymaklı-5, Haspolat-1, Surlariçi-3, Alayköy-1, Taşkınköy-1.Girne: Girne Merkez- 9, Zeytinlik-2, Dikmen-1, Lapta-1, Ağırdağ-1, Karaoğlanoğlu-1.Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -8, Gönendere-1, Sanayi yolu- 2, Yeniboğaziçi-3, Kaliland-1, Alaniçi 1, Gülseren-1.

KOAH rahatsızlığı da vardı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 89 yaşındaki Mustafa Gertik'in 20 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gördüğü, 30 Mart’ta yoğun bakıma alındığı belirtilirken, ayrıca KOAH rahatsızlığı bulunduğu da açıklandı.

Güneyde 601 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saat içinde yapılan 63 bin 207 test sonucunda 601 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, yeni can kaybı yaşanmadı.

Böylece Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 50 bin 589'a ulaştı. Tedavisi süren 205 hastanın 50'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.