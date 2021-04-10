Süresiz grev uyarısı yapıldı

Anıl IŞIK

Kamuda örgütlü altı sendika temsilcisi, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı olduklarını, ödeneğin dondurulmasını bazı şartlar altında görüşebileceklerini açıklayarak, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a yedi maddelik taleplerini iletti.

Sendika temsilcileri, 12 Nisan Pazartesi günü mesai bitimine kadar taleplerine yanıt verilmemesi halinde 13 Nisan Salı gününden itibaren Sivil Havacılık Dairesinde süresiz grev başlatacakları uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) temsilcileri dün saat 15.00 sıralarında yedi maddeden oluşan taleplerini Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a iletmek üzere Maliye Bakanlığı’na geldi.

Bakan Oğuz, Bakanlar Kurulu’na katılmak üzere bakanlık binasından ayrılırken, sendika temsilcileriyle çok kısa sohbet gerçekleştirerek binadan ayrıldı.

Bakanın binadan ayrılmasının ardından Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikaların ortak taleplerini Bakanlığa iletmeden önce basına açıklamalarda bulundular.

7 maddelik taleplerde neler var?

Altı sendika tarafından Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a iletilen yedi maddelik talepleri içeren metinde şöyle denildi:

Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar,

1- 2020 yılının mart-haziran döneminde kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarından kesilen %2.05’in, 2020 yılının ikinci altı ayında kesilen %10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinin hangi maksatla kullanıldığını ve kimlere kaynak yaratıldığını?

2- 2021 yılının mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında durdurulacak olan HP ödeneğinin hangi maksatla kullanılacağı ve kimlere kaynak yaratılacağı?

3- 2019 yılında beyan edilen fakat ödenmeyen 498 milyonluk kurumlar vergisini ödemeyenler için nasıl bir yaptırım uygulandığı?

4- Ödenmeyen %10.65’lik HP ile ilgili haksız vergilendirmenin gerekçesinin ne olduğu?

5- İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in, dünürünün emekliliğine 11 ay kala müdür olarak atanmasının iptal edilmemesi,

6- Partilerinden istifa ederek UBP-DP-YDP hükümetinin kurulmasında büyük rol oynayan üç HP milletvekilinin baskılarıyla yapılan DPÖ Müsteşarlığı atamasının iptal edilmemesi,

7- Temel tüketim maddelerine uygulanan KDV’nin sıfırlanmaması halinde,

Ve bu konularla ilgili olarak sendikalarımızla istişare kurulmaması halinde 13 Nisan 2021 Salı gününden itibaren Sivil Havacılık Dairesinde süresiz grev başlatacağımızı bilgilerinize getiririz.”