Ortak hedef

Yunan cuntasının Makarios’a yönelik darbesi ve Barış Harekatı sırasında ölenler için Selanik’te ve “Başpiskopos Kipranu” anısına Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen törenlerde Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu ve Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Konstantinos Kollias “kurtuluş ve işgalin kalkması” mesajları verdi.

Fileleftheros’un haberine göre Yunan Büyükelçi Kollias Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Faneromeni Kilisesi’nde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada “52 yıldır en büyük milli meydan okuma Türk işgalinin kaldırılması ve Ada’nın yeniden birleşmesidir” dedi.

Başpiskopos Kiprianu’nun “Osmanlı İmparatorluğu'na karşı verilen ulusal kurtuluş mücadelesinde oynadığı rolün her zaman aynı netlikte yankılanması gerektiğini” öne süren Kollias Yunan ayaklanmasından iki asır sonra bugünün zorluklarıyla bağlantılandığında (Kiprianu’nun) "Tarihi anısı güçleniyor ve haklı çıkıyor.” ifadesini kullandı. Kollias Rum ve Yunan hükümetlerinin “büyük uluslararası zorluk, kaygan zemin ve istikrarsızlıkta, bölgesel zor şartlar içerisinde birlikte ilerlemeye devam ettiğini” söyledi.

Yunan Büyükelçi Kıbrıs sorununa değinirken Yunanistan’ın BM Genel Sekreteri’nin ve Hristodulidis hükümetinin müzakereleri koptuğu yerden yeniden başlatma çabalarını desteklediğini söyledi. “Hedef, Kıbrıs sorununun BM ve Güvenlik Konseyi kararları ve parçası olduğumuz AB ilke ve değerleri temelinde çözülmesidir.” dedi.

Kollias “garantiler ve müdahale hakkı olmayan, bütün yasal sakinlerinin çıkarına bir Kıbrıs” hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Selanik’te konuştu

Aynı gazete Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun da Selanik’teki Rum konsolosluğu ile Yunanistan’da yaşayan Rumların örgütleri tarafından, 15 Temmuz darbesi ve 20 Temmuz Barış Harekatı sırasında ölenler için dün Selanik’te düzenlenen anma etkinliğinde konuştuğunu aktardı.

Gazeteye göre Yoannu etkinlikte “Kıbrıs Helenizm’i kurtuluş hedefinden asla vazgeçmedi. Kıbrıs Cumhuriyeti, Ada’nın bütün yasal sakinlerinin haklarını güvenceye alacak işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm için sebat, ısrar ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis hükümetinin, Kıbrıs doğrudan müzakerelerinin yeniden başlamasına olanak tanıyacak ön şartların yaratılması yönünde uğraş verdiğini söyleyen Yoannu bunun, uygulanmakta olan çok yönlü dış politika ve AB üyesi ülke olarak oynadıkları rolle doğrudan bağlantılı yürütüldüğünü söyledi.