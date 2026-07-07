Rakamlar ürkütücü

Rum Polis Müdürü Themistos Arnaoutis, 2021 ile Haziran 2026 tarihleri arasında kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddet kapsamında 18 bini aşkın vaka kaydedildiğini açıkladı.

Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komitesi'nde konuşan Arnaoutis, söz konusu şikayetlerin 3 bin 674 tutuklamaya, 2 bin 858 kısıtlama emrine ve 373 mağdur koruma emrine yol açtığını belirtti.

Komite, son dönemde adada yaşanan kadın cinayetlerinin ardından, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesiyle mücadeleyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nin ulusal mevzuat kapsamında uygulanmasını değerlendirmek üzere toplandı.

Adalet Bakanı Constantinos Fitiris ise yetkililerin şikayetlere vakit kaybetmeden müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Fitiris, pazartesi sabahı Messenger üzerinden tanımadığı bir kadından yardım mesajı aldığını, kadının eski eşi tarafından tehdit edildiğini ve hayati tehlike altında olduğunu bildirdiğini söyledi.

Mesajı derhal ilgili polis karakoluna ilettiğini ifade eden Fitiris, şikayet alınır alınmaz özel ekiplerin devreye girmesi, soruşturmanın başlatılması ve olası tehlikelerin önlenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu son derece önemli bir konu." dedi.

Fitiris ayrıca, silah taşıyan polis memurlarına yönelik psikometrik testlerin daha hızlı uygulanabilmesi amacıyla yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Konu, geçen hafta bir polis memurunun görev sırasında beylik silahını aldıktan sonra eşini vurarak ağır yaralaması ve ardından intihar etmesiyle yeniden gündeme gelmişti.

Öte yandan birkaç gün önce 38 yaşındaki bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aynı saldırıda kadının 58 yaşındaki annesinin de hedef alındığı bildirildi.

Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komitesi'nin, gelişmeleri yeniden değerlendirmek üzere Ağustos sonu veya Eylül başında tekrar toplanacağı açıklandı.

