Temaslar sürecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temmuz sonunda adaya dönmesinin beklendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Holguin Temmuz Sonu Dönüyor” başlıklı haberinde Holguin’in temmuz ayının son 10 günlük diliminde Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini ve bu esnada da Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir çok taraflı gayri resmi konferansın toplanması koşullarının ortaya çıkmasının beklendiğini yazdı.

Haberde Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir genişletilmiş konferansın toplanmasına ilişkin kulis faaliyetlerinin sürdüğü de kaydedildi.

Viktoras Papadopulos umutlu

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos ise dün katıldığı bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Papadopulos konuşmasında Kıbrıs sorununa ilişkin olarak yaz aylarında, özlü müzakerelerin başlaması perspektifiyle yeni bir genişletilmiş konferans gerçekleştirilmesi için, gerek ön planda gerekse perde gerisinde koordineli bir çaba gösterildiğini ifade etti.

İçinde bulunulan zamanın, ulusal meselenin gidişatı açısından kritik ve belirleyici olduğunu da dile getiren Papadopulos, Rum hükümetinin faaliyetlerinin BM Genel Sekreterinin yeni girişimi açısından koşullar yarattığını öne sürdü.

