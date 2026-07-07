Tümü yabancı

Güney Kıbrıs’ın eğlence merkezi Ayia Napa'da uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tan’ın durumu ciddiyetini korurken, Rum polisi olaya karışan 4 kişiyi yakaladı.

Tutuklanan 4 kişinin İsveç’ten Güney Kıbrıs’a turist olarak gittiği öğrenildi. Tümü İsveç vatandaşı olan 18 yaşlarındaki zanlıdan 3’ünün Pazar gecesi, birinin dün öğlen saatlerinde Larnaka Havalimanı’nda yakalandığı açıklandı.

Bu arada saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada olayın nasıl gerçekleştiği güvenlik kamerası görüntüleriyle netleşmeye başladı. Rum polisi, Tan'ın, dört kişilik bir grupla tartışmasının ardından darp edildiğini ve yere düşerek başını sert şekilde çarpması sonucu ağır yaralandığını belirledi.

4 kişiyle tartıştı

Rum basınında yer alan haberlere göre; Ayia Napa'da Tan'a yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ekiplerin elde ettiği kamera kayıtları ve tanık ifadelerine göre; Ahmet Tan, olay gecesi bir arkadaşıyla birlikte Ayia Napa'da bulunuyordu.

Sabah saat 05.00 sıralarında arkadaşından ayrılan Tan'ın, henüz belirlenemeyen bir nedenle turist grubuyla tartışmaya başladığı, tartışmanın büyümesi üzerine grubun Tan'a saldırdığı tespit edildi. Aldığı darbeler sonrası dengesini kaybeden Tan'ın yere düşerek başını sert şekilde zemine vurduğu belirlendi.

Polis, şu ana kadar elde edilen bulguların Tan'ın saldırganları önceden tanımadığını gösterdiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen dört şüpheliden üçü kısa sürede gözaltına alınırken, aranan dördüncü zanlı da Larnaka Havalimanı'nda yakalandı.

Polis tarafından tutuklanan zanlıların Güney Kıbrıs'ta turist olarak bulundukları belirlendi. İlk yakalanan üç zanlı, Mağusa Bölge Mahkemesi'ne çıkarılarak haklarında 8 günlük tutukluluk emri alındı.

Polisin aradığı dördüncü zanlı ise dün saat 14.00 sıralarında Larnaka Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında tutukluluk emri talep edilmesi bekleniyor.