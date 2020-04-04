2 bin kişiden ihbar çağrısı

Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet olaylarının, korona virüs vakasının ilk görüldüğü andan itibaren, artış gösterdiği belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, korona virüsün yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler nedeniyle aile içi şiddet olaylarının artış gösterdiğini yazdı.

Gazete, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Derneği’nin (SPAVO) açıkladığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta ilk vakanın görüldüğü zamandan 31 Mart tarihine kadar “1440” yardım hattına 2 bin 75 çağrı yapıldığını belirtti.

Habere göre SPAVO, yardım hattına yapılan 2 bin 75 çağrıdan 921’ine yanıt verildiğini, geriye kalanlara ise hatların yoğun olması ve bilinmedik içerikler nedeniyle yanıt verilemediğini ifade etti.

SPAVO, 23 günlük dönemde, sığınma alanları için 15 çağrı, bireysel danışmanlık için 12, aile içi şiddet için ise 230 çağrı yapıldığını belirtti.

SPAVO açıklamasında ayrıca, önceki aylara göre Mart ayında, aile içi şiddet oranın yüzde 47’ye ulaştığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 11:28