“Her şeye rağmen üretmek zorundayız” 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Bölgesi’ndeki narenciye hasadını inceleyerek, sektörle ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Bakan Oğuz, en önemli ihraç ürünlerinden olan valensiya cinsi portakalın hasadı ile ilgili çalışmaları inceledi. Bakan Oğuz, incelemeler sırasında narenciye paketleme ve sıkma tesislerini, kesim ekiplerini, narenciye sektörünün öncü kuruluşlarını, üretici ve ihracatçı birliklerini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Oğuz, önceliğin sağlık olduğunu söyleyerek, sektörde yaşanmakta olan tüm zorluklara rağmen, üretimin devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Narenciye bahçelerinde devam eden hasatı gözlemleyerek, böylesine sıkıntılı ve riskli bir dönemde hasatın gerçekleşmesini sağlayan işçilere teşekkür etti.

Bakan Oğuz, önceliğin sağlık olduğunu söyleyerek, sektörde yaşanmakta olan tüm zorluklara rağmen, üretimin devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Oğuz, Covid-19 salgını nedeniyle içinde bulunulan kriz döneminde, üçüncü ülkelere yapılan ihracatta piyasa daralmasının Valensiya ürününün pazarlamasında sıkıntı yaratmaya başladığını belirterek, bu konuda narenciye ihracat teşviklerinde bir dizi revize yapıldığını kaydetti. Bu bağlamda narenciye ürününü değerlendirebilmek ve sektörün zarar görmesini önlemek için Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak Valensiya ürünün ihracatına yönelik olarak düzenleme yapıldığını anımsattı.

Bakan Oğuz, bu zorlu dönemde gerekli önlem ve hijyen kurallarını sağlayarak, bitkisel ve hayvansal üretimin her aşamasında emek verenler ile görevleri başında bulunan tüm kamu, özel sektör çalışanlarına ve yetkililerin uyarılarını dikkate alarak evinde kalan halka teşekkürlerini iletti.