Siz de bağış  yapabilirsiniz

Girne Belediyesi, ihtiyaçlı aileler ve bireyler için çalışmalarını sürdürdüğünü, Girneli iş insanlarının da buna katkı koyduğunu açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Musmer Ltd. direktörleri Veleddin Öztürk ve Mustafa Öztürk Girne Belediyesi için 100 adet gıda paketi hazırladı. Belediyenin yardımlarıyla gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Musmer direktörleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 50 paket daha gıda yardımı yaptı.

Gıda paketi yardımında bulunmak isteyenlerin ve yardıma ihtiyaç duyanların 0533 871 2929 – 0533 870 2010 numaralı telefonları arayabileceği kaydedildi.

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, yardımlaşma duygusuna işaret ederek, “Duyarlı iş insanları bunu bir çağrı olarak kabul etsin” dedi. Güngördü, iş insanlarının yardımlarının belediye aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.