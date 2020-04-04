Spora ‘Virüs’ şoku

Ülkemiz kulüplerinden Düzkaya Kulüp Başkanı Vedat Hacıabitoğlu, Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı ve Girne Halk Evi Teknik Direktörü Rıza Erseven önceki akşam apar topar Girne'deki bir otelde karantinaya alındı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19), maalesef spor camiasına da girmiş durumda.

3 spor adamı karantinada

Dün gece yaşanan şok olayda ülkemiz kulüplerinden Düzkaya Kulüp Başkanı Vedat Hacıabitoğlu, Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı ve Girne Halk Evi Teknik Direktörü Rıza Erseven karantinaya alındı.

Pozitif vaka ile temas ettiler

Bu üç ismin, üç gün önce Coronavirüs testinin pozitif çıkan bir kişiyle on sekiz gün önce görüşmesinden dolayı acil bir kararla karantinaya alındıkları bilgisi edinildi.

Testlerin sonuçları bekleniyor

Düzkaya Başkanı Vedat Hacıabitoğlu, GHE Başkanı Veli Esendağlı ve GHE Teknik Direktörü Rıza Erseven'e, Coronavirüs testi yapılırken sonuçların belli olması sonrasında durum netleşecek.

Sonucu merakla beklenen test için karantinaya alınan isimlerin ailelerinin ve hatta kulüpteki yöneticiler teknik kadro ve futbolcuların da karantinaya alınması ihtimaller arasında yer alıyor.

