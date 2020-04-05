Ellerine geçen rakam aynı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, BRT’de katıldığı programda belediyelerin talepleri ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Baybars, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ve Belediyeler Yasası gereğince belediyelerin tıbbi malzeme bulundurma zorunluluğuna işaret etti.

Belediyelerin yerel gelirlerini toplamakta sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Ayşegül Baybars, kamu maliyesinde dengeli dağıtımı sağlamak ve özel sektöre de kaynak ayırabilmek için belediyelere verilen katkının da yüzde 25’inin kesildiğini hatırlattı.

Bakan Baybars, “belediyelerin İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve vergi ödeme gibi yükümlülükleri de bu katkı içinden kesiliyordu normalde ve kalan para belediyelere yatırılıyordu. Bu ay belediyelere yüzde 25 kesinti yapılırken bu kesintiler yapılmadı. Yine banka borcu olan belediyelerin banka borçları da 3 ay ötelendi. Sadece kesilen Türkiye Cumhuriyeti’ne verilmesi gereken su bedeliydi o kesildi bunun dışında herhangi bir kesinti yapılmadı” dedi.

Bu uygulama ile belediyelerin eline yine aynı rakamın geçtiğini belirten Bakan Baybars, bu dönem geçene kadar belediyelerden 2016 öncesine ait borçlarını da talep etmeyeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Baybars, ilçeler arsında giriş çıkış ve benzeri düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığının değerlendirildiğini de kaydetti.

Ayşegül Baybars, yardımların gerçek anlamda ihtiyaçlı kişilere ulaşmasının önemine işaret ederek, yasa gereği yardımların kaymaklamlıklar aracılığıyla ruhsatlandırılması gerektiğini hatırlattı.

Baybars, “Yardım yapmak isteyen insanlar doğru noktalara yardım yapmak istiyorlarsa ilçe kaymakamlıkları ile temasa geçip ihtiyaç listelerini temin etmeli. Aksi takdirde yapılan yardımlar bazı kişilere 4-5 gıda paketi gidiyor bazı kişilere hiçbir şey gidemiyor” dedi.