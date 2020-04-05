Mağusa Türk Gücü Ultra Crows, ihtiyaçlı ailelere yardım paketi ulaştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pandemi ilan ettiği Coronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemiz ve ihtiyaçlı durumdaki halkımız için başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Ülkemizin en büyük taraftar grubuna sahip Mağusa Türk Gücü Ultra Crows da bu sürece katkı sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Coronavirüs salgını nedeniyle, bu süreçte zor günler geçiren, sıkıntı yaşayan ailelere, destek olmak amacıyla gıda paketleri hazırlandı.

Kıyılarımıza sığınan mültecilere yaptıkları yardımın ardından, karantinanın başladığı ilk günlerde Hüsnü Falyalı’nın desteğiyle Mağusa bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapan Mağusa Türk Gücü Taraftar Grubu Ultra Crows dünde yine Mağusa'nın gönüllü insanları tarafından toparlanan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada “Koşuyoruz ama hiç yorulmadan!”, “Şehr-i Müdafaa!”, “#EvdeKal #Sabret” paylaşımları dikkat çekti.



