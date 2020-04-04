‘Coronavirüs Felaketi Yardım Kampanyası’na bağış yapanların listesi

Diyalog Medya - Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ‘Coronavirüs Felaketi Yardım Kampanyası’na bağış yapanların listesi bugün Gazeteniz Diyalog'ta yayınlandı.

‘Coronavirüs Felaketi Yardım Kampanyası’na bağış yapanların listesi 
 İŞLEM TUTARI     AÇIKLAMA            
 222.000     (nakit yatırılan) HALİL FALYALI ADINA YATIRILAN            
 200.000     SN: 100098 METE BOYACI            
 150.000     SN: 100125 PINOROZA ENTERPRISES PRODUCTIO / YAŞAM AYAVEFE            
 100.000     BLUE WAY TİC VETURİZM ŞTİ KORONA FELAKETİ YARDIM KAMPANY havale tutarı            
 100.000     VOYAGER KIBRIS LTD MERIT INTERNATIONAL-KKTÜRK KIZILAY DER. CORONA VR. MÜC.           
 100.000     SN: 100109 MUSTAFA HACI ALİ LİMİTED            
 80.000     ENLIGHTENED TRADING LTD MUSTAFA BULUTOĞLULARI TRF COVID19 YARDIM            
 50.000     SN: 100051 KAMUİŞ-KAMU İŞÇİLERİ SENDİKASI            
 50.000     SN: 100081 SADUN ERHUN GÜMRÜKLEME LİMİTED            
 50.000     SN: 100161 BOZALP İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED            
 50.000     SN: 100198 HALKIN PARTİSİ            
 25.000     SN: 100124 GÜRDAĞ TRADING & INDUSTRY LİMİTED            
 25.000     SN: 100220 KORMAN CONSTRUCTION LİMİTED            
 25.000     SN: 100105 MEMURLAR KOOP       /// KTAMS             
 25.000     MEHMET ÇAVUŞOĞLU PIA BELLA IŞLETMECILIK CORONA FELAKETİ YARDIMI             
 20.000     EVREN BEDEOĞLU evren bedeoğlu eczanesi ltd trf yatırılan havale tutarı            
 20.000     SN: 100158 DÜNYA OTO LİMİTED            
 20.000      GÜLŞAH SANVER MANAVOĞLU ADINA YATIRILAN havale bedeli            
 20.000     K.T SEBZE VE MEYVE TOPTANCILAR BİRLİĞİ CORONA YARD 3558-355            
 20.000     MELİS GÜLCAN BAĞIŞ            
 15.000     SN: 100096 MEHMET KIRAL            
 15.000     SN: 100103 KEMAL BATMAZOĞLU            
 15.000     SN: 100214 GÜLENAY İNŞAAT LTD            
 10.000     SN: 100028 ÇAĞDAL  ATAKAN            
 10.000     SN: 100101 OKMAN PRINTING LTD.            
 10.000     SN: 100112 ASFEN İNŞAAT VE YATIRIM LTD.            
 10.000     EMETE ÖZTÜRK KARDEŞLER FR DİNÇER Ş.OĞLU CORONA             
 10.000     (nakit yatırılan) GÖÇMENKÖY ŞAH FIRIN            
 10.000     SN: 100137 ONMET CONSTRUCTION LTD.            
 10.000     901020GHB0464  CABACABA İNŞAAT  CABACABA İNŞAAT CORONA             
 10.000     UMUT KARA  havale tutarı            
 10.000     SN: 100028 TAYFUN GÜRPINAR            
 10.000     SELİM BEDEOĞLU SELİM BEDEOĞLU trf. yatırılan havale bedeli            
 10.000     SN: 100213 KEMAL TÜCCAROĞLU TRADING LİMİTED            
 10.000     SN: 100118 ZEEB CHOUDHRY            
 10.000     SN: 100120 K.T KADINLAR KONSEYİ DER.            
 10.000     (nakit yatırılan) MEHMET HACI MUSA            
 10.000     SN: 100101 LALA MUSTAFA PAŞA CAMİ KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ          
 10.000     SN: 100113 ZEEB CHOUDHRY            
 10.000     RESAT ERGUL AKAR CORONA YARDIM 3558-355 hesaptan virman.            
 10.000     ARMAR ELECTRONICS L ARMAR GROUP KIZILAY BAĞIŞ havale tutarı            
 10.000     SN: 100098 ALİ İHSAN ÇEVİK            
 8.500     901020GHB0466  OĞUZHAN NASİPOĞLU  OĞUZHAN NASİPOĞLU CORONA             
 8.500     (nakit yatırılan) talip atalay            
 8.500     MUHAMMET ÖZTÜRK YASEMİN ÖZTÜRK-181007 havale bedeli            
 6.000     lala ekmek ve unlu mamullerı CORONA YARDIM 3558-355 hesaptan             
 5.000     MAHMUT BARIŞSEL ADINA YTRLN CİHAN ÇALIŞKAN teslimatı.            
 5.000     GÜLŞEN BOZATLI Gülşen bozatlı ve Safiye Gülten Bozatlı trf havale bedeli            
 5.000     LUCKY BROTHERS TRADİNG LİMİTED  havale tutarı            
 5.000     LUCKY BROTHERS TRADİNG LİMİTED  havale tutarı            
 5.000     SN: 100009 TOPLINE JAPAN        BUSINESS            
 5.000     SN: 100024 MEHMET AYGÜN            
 5.000     (nakit yatırılan) sivil savunma teşkilatı başkanlığı adına yatırılan            
 5.000     (nakit yatırılan) tahsin çalıkuşu            
 5.000     SN: 100084 BÜLENT HAYDAR ORTODONTİK TEDAVİ MERKEZİ LTD.            
 5.000     901020GHB0454  CELEBRTY LAMBOUSA SEYAHAT TURSEM TURİZM / SEDA YILDIRIM             
 5.000     901020GHB0465  ÇAĞ AKAR IMPORT EXPORT CORONA FELAKETİ YARDIM         
 5.000     DENİZ KARADENİZ TRADING LTD. DENİZ KARADENİZ TRADING LTD.          
 5.000     SN: 100116 ÖYAK         //  SELİM İZHAKOĞLU İNŞAAT            
 5.000     ALİ MİRİLLO HÜSEYİN MİRİLLO havale bedeli            
 5.000     HÜSEYİN AĞGEZ GAZİ T.B.K HÜSEYİN AĞGEZ-MAĞUSA-104872          
 5.000     HEDİYEM SU LTD. SEVİM KÜÇÜK HEDİYEMSU  KIZILAY havale tutarı            
 5.000     SN: 100217 ÇAĞAKAN KUYUCUOĞULLARI            
 5.000     901020GHB0480  BURAK AKIN ÇANCIOĞLU  ÇANCI OĞLU İNŞAAT            
 5.000     ZİRVE SİGORTA LİMİTED zirve sigorta bağış havale tutarı            
 5.000     SN: 100047 ULCAY HAN            
 5.000     SN: 100063 ZÜHAL TUNALI            
 5.000     SN: 100097 METİN ORAL FOTOĞRAFÇILIK LİMİTED            
 5.000     SN: 100111 CEZAR ÖZDİKEN            
 5.000     SN: 100122 HALDUN GARAJ LİMİTED            
 5.000     BULAR  ÇALIŞIR  BULAR ÇALIŞIR TARAFINDAN  havale bedeli            
 5.000     SN: 100025 CITRUS TREE GARDENS LTD.            
 5.000     SN: 100047 SAYDAM BERBEROĞLU VE KARDEŞİ LİMİTED            
 5.000     SN: 100125 ÇELİKSAN CO LTD. / ÇELİK SAVAŞ            
 5.000     ARAPKOY KAL KOOP LTD CORONA YARDIM 3558-355 hesaptan virman.            
 5.000     kıbrıs türk görmezler derneği CORONA YARDIM 3558-355 hesaptan virman.            
 5.000     KKTC ORMANCILAR DERNEGI bağış 3558-355 hesaptan virman.            
 4.000     NURTEN DEMİREL YAHİ NURTEN DEMİREL YAHİ-146464 havale bedeli            
 3.500     SN: 100215 AHMET ERSÖZLÜ            
 3.100     SN: 100150 OSMAN ÜLMAN            
 3.000     SN: 100012 ÇAYÖNÜ KALKINMA      BUSINESS            
 3.000     SN: 100088 CEM ERDURA            
 3.000     AHMET YÜKSEL SÖNMEZLİLER OCAĞI CORONA FELAKET YARDIMI İÇİN YAT         
 3.000     MURAT KARALAR ALSANCAK MERİT TAKSİ DURAĞI CORONA FELAKET YARDIMI           
 3.000     (nakit yatırılan) mehmet altunçay            
 3.000     ERTOĞRUL TÜRKSEVER ERTOĞRUL TÜRKSEVER & EŞİ-OĞLU AZİZ TÜRKSEVER       
 3.000     SN: 100022 ERAY                 EREL            
 3.000     SN: 100039 ÇAYÖNÜ KALKINMA      BUSINESS            
 3.000     SN: 100053 YILMAZ  KAYGISIZ            
 3.000     (nakit yatırılan) hasan ünen ve havva ünağyol            
 3.000     (nakit yatırılan) FATMA MUSTAFA GÜNEŞ TRF YTRLN            
 3.000     SN: 100132 GIRNE-ALSANCAK YELKEN IHTISAS SPOR K.            
 3.000     SN: 100211 ZALİHE               DAMDELEN            
 3.000     SN: 100212 SAFFET  NADİRİ            
 3.000     MEHMET ŞAHİN MEHMET NEY-KALEBURNU-599977 havale bedeli            
 3.000     SN: 100082 CİHAN KÖROĞLU- HARLEY DAVIDSON RIDERS CLUP/DAMLA KÖROĞLU)            
 3.000     SN: 100086 SEYHAN İBRAHİM YILDIRIM            
 3.000     SN: 100125 CEM DÖLEN VE/YA AYHAN DÖLEN            
 3.000     TÜRKER ÖZDAŞ TÜM            
 3.000     SN: 100029 ÖYAK  BUSINESS            
 3.000     ELİF CAYMAZ URAY CAYMAZ TARAFINDAN CORONA FELAKETİ YARDIMI        
 3.000     LARNAKALILAR DERNEGI CORONA YARDIM 3558-355 hesaptan virman.            
 3.000     SN: 100030 GÖÇERİLİ PETROLLERİ LTD.            
 3.000     SN: 100062 SABAHAT YORGUNER            
 3.000     SN: 100064 VADİLİ KADINLAR KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ            
 3.000     SN: 100138 EMRE  HACI            
 2.500     AHMET KARAVELİOĞLU  Ahmet M Karavelioğlu yardım havale tutarı            
 2.500     SN: 100093 NACİYE KÖROĞLU / ASFEN İNŞAAT VE YATIRIM LTD.            
 2.500     SN: 100056 ERHUN KORYİĞİT            
 2.500     LALA EKMEK VE UNLU MAMULLERI CORONA YARDIM 3558-355 hesaptan virman.            
 2.500     SABAHATTİN SAKIZCI mr pipe masterleri futbol takımı adına yatırılan havale bedeli            
 2.500     SN: 100130 NECLA MUDERRISOGLU            
 2.100     SN: 100100 SERMEN VUDALI VE GRUP GARDİYANLARI             
 2.000     SN: 100008 MURAT YILMAZ            
 2.000     MUSTAFA ULUĞ MUSTAFA ULUĞ(ORTAKÖY SAKİNİ) EMEKLİ MAAŞIMDAN             
 2.000     VASİT GÖKSUN ALİ AĞA TAR  YAT CORONA FELAKETİ YARDIMI havale bedeli            
 2.000     SN: 100044 SARIGÖZMEN MUHİTTİN-EMİNE            
 2.000     SN: 100065 ATİLA                ÇOLAKOĞLU            
 2.000     HURİYE İZMİRLİ HURİYE İZMİRLİ TARAFINDAN havale bedeli            
 2.000     SN: 100090 SOYER KARABIYIKLI            
 2.000     AHMET GÖNÜL KOMUTAN OTO GALERİ ADINA  havale bedeli            
 2.000     EMETE ÖZTÜRK ÖZTÜRK OTO SAİT USTA CORONA FELAKET YARDIMI havale bedeli            
 2.000     BEHIC CENGIZ behic cengiz havale bedeli            
 2.000     (nakit yatırılan) kamil şenocaklı            
 2.000     GİRNE POLİS MUHACERET AMİRLİĞİ & PERSNL CORONA YRD havale bedeli            
 2.000     SN: 100043 ÇAYÖNÜ KALKINMA      BUSINESS            
 2.000     (nakit yatırılan) YEŞİL DAL TİCARET LİMİTED ADINA YATIRILAN            
 2.000     SN: 100084 TAŞKINKÖY SPOR KULÜBÜ            
 2.000     SN: 100105 CEMAL-GÜLTEN SAKALLI            
 2.000     ERÇİN ÇOBAN ELER HİNDİ TRF havale bedeli            
 2.000     SN: 100124 BLUEFIN YÜZME KULÜBÜ / EMİNE MEHMETALİOĞLULLARI            
 2.000     ŞÖHRET ÖZSAYAR THALASSEMİALI BİR GRUP KİŞİ havale bedeli            
 2.000     (nakit yatırılan) semir dağlı dağlı oto elektrik trf ytr            
 2.000     MUSTAFA DARBAZ GÜZELYURT BAĞINTISIZ KAMYANCULAR BİRLİĞİ  havale bedeli            
 2.000     901020GHB0490  Deniz PEKKAN  Diyalog Medya Corona Bağ.Benjamin Ve Leon            
 2.000     SN: 100039 TAROM LIMITED            
 2.000     AHMET  KARINCA (HATİCE-AHMET KARINCA),(KEZİBAN-KAMURAN KARINCA)             
 2.000     CEMAL DARBAZ CEMAL -MUSTAFA- FAHRİ DARBAZMEHMET ÇETEREİS TRF Y            
 2.000     CENGİZ SERİN CENGİZ SERİN TRF YATIRILAN havale bedeli            
 2.000     ŞERİFE ÜNVERDİ ŞERİFE ÜNVERDİ TRF.YAT. havale bedeli            
 2.000     SN: 100046 K.T.ÖĞRETMENLER      BUSINESS            
 2.000     SN: 100088 KUZEY KIBRIS TURK INGILIZ DERNEGI            
 2.000     HASAN URAL  SAVAROĞLU HASAN  URAL SAVAROĞLU TARAFINDAN  havale bedeli            
 2.000     SN: 100020 İBRAHİMOĞLU ERCAN            
 2.000     (nakit yatırılan) KKTC MARMARA FUTBOL MASTERLERİ DERNEĞİ TRF YTRLN            
 2.000     SN: 100062 ERSEGÜN UYSAL-DERYA            
 2.000     taşkent koop.kredi şti. CORONA YARDIM 3558-355 hesaptan virman.            
 2.000     ADİL  ERTEPINAR adil ertepınmar trf yatırılan havale bedeli            
 2.000     901020GHB0516  Emrah KONUKSAL  Sezgin KONUKSAL Corona Yrdm Aktr            
 2.000     SN: 100084 İZCİ AHŞAP LTD.            
 1.900     (nakit yatırılan) değirmenlik belediyesi zabıta birimi            
 1.500     SN: 100018 PINAR NURTUNC            
 1.500     CEMAL SADRAZAM CEMAL SADRAZAM TRF.YAT. havale bedeli            
 1.500     SN: 100155 TÜRKAN OKUR            
 1.500     HASAN  DEMİR ERGÜN KARAGİL-112120 havale bedeli            
 1.500     SN: 100115 AÇELYA KARAKAYA            
 1.500     DOĞAN SONUÇ NİYAZİ KAFİDİR GÖÇMENKÖY SPOR KLUBU havale bedeli            
 1.500     SN: 100055 K.T.ÖĞRETMENLER      BUSINESS            
 1.250     COŞKUN ÖZTÜRKER Coşkun Öztürker havale tutarı            
 1.100     SN: 100111 ÖYAK                 BUSINESS            
 1.000     ŞÜKRÜ CAN ŞÜKRÜ CAN CORONA YARDIM KAMPANYASI havale tutarı            
 1.000     Adnan mercan trf ytrln ADNAN MERCAN teslimatı.            
 1.000     İBRAHİM GÜDER GÜDER İBRAHİM GÜDER havale bedeli            
 1.000     HALİL SOYTÜRK halil soytürk trf yatırılan havale bedeli            
 1.000     (nakit yatırılan) VEDİA MEHMET MULLAHALİL TRF YTRLN            
 1.000     SN: 100025 MEHMET AYGÜN            
 1.000     NEÇLA PİLLİ TRF YTRLN ( yanlış yatırım iadesi) 3558-355 hesaptan virman.            
 1.000     (nakit yatırılan) HASAN ATLAR TRF YTRLN            
 1.000     (nakit yatırılan) MURAT İPEK TRF YTRLN            
 1.000     (nakit yatırılan) EMEL AKGÖNÜL VE MUSTAFA AKGÖNÜL TRF YTRLN            
 1.000     NİYAZİ BERBEROĞLU NİYAZİ BERBEROĞLU TARAFINDAN havale bedeli            
 1.000     SN: 100053 MEHMET CANDEMİR            
 1.000     GÜLTEN AKŞİT GÜLTEN VE RAMADAN AKŞİT TRF YATIRILAN havale bedeli            
 1.000     SN: 100060 SEVENER TRAVEL AGENCY LTD.            
 1.000     CAHİT ARKUT CANER HÜRELLİ TARAFINDAN YATIRILAN havale bedeli            
 1.000     SN: 100076 AYŞE AKTIĞ            
 1.000     ALİ MİNİZ HAYDAR SİMİT EVİ ADINA havale bedeli            
 1.000     SN: 100078 AYŞE AKTIĞ            
 1.000     (nakit yatırılan) MEHMET GÜNSAY TRF YTRLN            
 1.000     (nakit yatırılan) hasan-feride gökbörü            
 1.000     (nakit yatırılan) TÜRBAY YIRTICI ŞAHİN TRF YTRLN            
 1.000     MULLA GÜL SENEM GÜNDAY GÜL VE MULLA GÜL TRF YATIRILAN havale bedeli            
 1.000     (nakit yatırılan) mehmet salih yakupoğluları            
 1.000     (nakit yatırılan) ömer akacan            
 1.000     SELÇUK CİVAN TABAKÇI SELÇUK CİVAN TABAKÇI TARAFINDAN havale bedeli            
 1.000     HAKAN KAHRAMAN SÜLEYMAN GÜLHACI-194585 havale bedeli            
 1.000     (nakit yatırılan) ORHAN AKKUŞ TRF YTRLN            
 1.000     SN: 100131 ERGAZİ GÜVEN SPOR KULUBÜ(ERGAZİ KKŞ)            
 1.000     SN: 100132 DERVİŞ ÇİMER(ERGAZİ KOOP.KREDİ ŞTİ.)            
 1.000     SN: 100135 RAMADAN ALTAN            
 1.000     SN: 100144 UBP İSKELE KADIN KOLLARI            
 1.000     SN: 100156 CEREN ECE UÇAR            
 1.000     (nakit yatırılan) ethem bozkurt            
 1.000     DİLEM BAYRAKTAR H. ALİ ÇOBAN trf. yatırılan havale bedeli            
 1.000     SN: 100019 ŞERİFE  BEYKAN            
 1.000     901020GHB0469  GÜRSEL ŞAHİN  KORONA BAĞIŞ HASAN DİREK            
 1.000     SN: 100024 EMRE AĞAOĞLU            
 1.000     SALİH EFENDİ MEHMETALİŞ BAŞAVCI KM NO:143882 TARAFINDAN YATIRIL            
 1.000     SN: 100026 BENON SELENGİN            
 1.000     HAMİDE KÜÇÜKOĞLU HAMİDE KÜÇÜKOĞLU TRF AKTARILAN havale tutarı            
 1.000     (nakit yatırılan) meryem talu            
 1.000     (nakit yatırılan) GÖNENDERE SPOR KULÜBÜ            
 1.000     SN: 100047 KIBRIS FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ             
 1.000     SN: 100050 MUHİTTİN KARA            
 1.000     SN: 100051 MUHİTTİN KARA            
 1.000     ADİL ELYELİ ADİL ELYELİ-GAZİMAĞUSA-124164 havale bedeli            
 1.000     (nakit yatırılan) nazım çavuşoğlu            
 1.000     (nakit yatırılan) aytunç şirket            
 1.000     (nakit yatırılan) bünyamin merhametsiz            
 1.000     (nakit yatırılan) mehmet faruk            
 1.000     (nakit yatırılan) murad aktuğ            
 1.000     (nakit yatırılan) ziya öztürkler            
 1.000     (nakit yatırılan) havva dağsever            
 1.000     (nakit yatırılan) hakkı başarı            
 1.000     (nakit yatırılan) ali yaman            
 1.000     (nakit yatırılan) gülşen hocanın            
 1.000     (nakit yatırılan) cengiz uzun            
 1.000     (nakit yatırılan) kerim akpolat            
 1.000     (nakit yatırılan) erdinç akgür            
 1.000     FAİK KUTALMIŞ GAMANA DANIŞMANLIK İPEK KABİDAN  havale bedeli            
 1.000     SN: 100087 DERVİŞ DİZLİKLİOĞLU            
 1.000     SN: 100063 NAZIM CED vv TUNCAY SARIYER            
 1.000     (nakit yatırılan) binnur deniz mamülcü trf ytr            
 1.000     SALİH SOYDAM KALAYCIOĞLU DOĞANKÖY MUHTAR-AZA-HALK CORONA           
 1.000     SN: 100093 BURCU BEYOĞLU            
 1.000     ALİ ALTUNTAŞ ali altuntaş havale bedeli            
 1.000     İNCİ HAKSOY HAKSOY MARKET AİLESİ TARAFINDAN YATIRILAN havale bedeli            
 1.000     ULAŞ  AYSU ulaş aysu ve raif ademoğlu trf yatırılan havale bedeli            
 1.000     ERÇİN ÇOBAN KKTC CİMNASTİK FEDERASYONU havale bedeli            
 1.000     MUSTAFA MUHTAROĞLU AĞIRDAĞ TAYFUN SPOR KULUBÜ ADINA  havale bedeli            
 1.000     EMİNE SOLYALI EMİNE SOLYALI TRF YATIRILAN havale bedeli            
 1.000     SN: 100123 ŞENGÜL GÜLSEV            
 1.000     901020GHB0475  AYDIN BOYACI  AYDIN BOYACI  KORONA VİRUS          
 1.000     901020GHB0477  UĞUR DERELİKÖYLÜ  UĞUR DERELİKÖYLÜ CORONA 
 1.000     901020GHB0479  MUSTAFA GÜÇVER  GÜÇVER SU SPORLARI ADINA CORONA         
 1.000     "901020GHB0486  NURSEL EKİCİ  NURSEL EKİCİ            
 1.000     MEHMET PASTIRMACI MEHMET PASTIRMACI TRF.YAT. havale bedeli            
 1.000     HALİL İBRAHİM YILDIZ GÜLİSTAN YILDIZ TRF havale bedeli            
 1.000     TURGAY TURBO 100.yıl mehmetcık karpaz lıons klubu havale bedeli            
 1.000     SN: 100015 H.FIRINCIOĞLULARI -F.FIRI            
 1.000     SN: 100016 EMİR ALİ TATLIDİL            
 1.000     SN: 100020 HAYRİYE TOKYAY            
 1.000     SN: 100024 AYŞEN ÖZKAN            
 1.000     MUSTAFA ŞANSALAN MUSTAFA ŞANSALAN havale bedeli            
 1.000     ALİ  SAVUN ALİ SAVUN TRF.YAT. havale bedeli            
 1.000     GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON DERNEĞİ Gİ-DERCEMRE AKAR VE ZİYA ÖZTÜRKER            
 1.000     SN: 100073 HATİCE UZUN            
 1.000     (nakit yatırılan) nuh aktaş            
 1.000     GÜRHAN KANDEMİR Gürhan Kandemir ve Nazenin Kandemir trf havale tutarı            
 1.000     SN: 100114 A & P TRADING LTD.            
 1.000     901020GHB0496  ZEYNEL UZUNOĞLU  ZEYNEL UZUNOĞLU            
 1.000     901020GHB0497  ZEYNEL UZUNOĞLU  CORONA YARDIMI ROYAL EMLAK            
 1.000     (nakit yatırılan) dursun kılıç trf ytrln            
 1.000     (nakit yatırılan) MEHEMT ÖNÖZ TRF YTRLN            
 1.000     (nakit yatırılan) İSMET SOYDAN TRF YTRLN            
 1.000     (nakit yatırılan) şevki yeşilada tabak trf ytr            
 1.000     SN: 100004 MELİS CİHAN            
 1.000     SN: 100007 Ayten ermetal - erol ermetal            
 1.000     FATMA KADER KARAOĞLAN HAFIZ ANAHTARLIK havale bedeli            
 1.000     FATMA KADER KARAOĞLAN AHMET KARAOĞLAN  havale bedeli            
 1.000     MUSTAFA ÖZERİN MUSTAFA ÖZERİN K:023855 TRF.YAT. havale bedeli            
 1.000     (nakit yatırılan) SABİHA SAYMAN TRF YTRLN            
 1.000     SN: 100026 SEZGİN AVCIGİL            
 1.000     HÜLYA ARMUTÇU HÜLYA ARMUTÇU MERİT ÇALIŞANI CORONA FELAKETİ           
 1.000     HÜLYA ARMUTÇU MURAT ÖZDİL MERİT ÇALIŞANI CORONA FELAKETİ            
 1.000     (nakit yatırılan) KIBRIS TÜRK OTO KAPORTA BİRLİĞİ            
 1.000     (nakit yatırılan) MUSTAFA GARGINSU            
 1.000     OSMAN KAVRAN osman kavran trf yatırılan havale bedeli            
 1.000     (nakit yatırılan) kıymet melda            
 1.000     (nakit yatırılan) FATOŞ KÖMLEK trf ytrln            
 1.000     OSMAN TOPCU NEJLA TOPCU -059702 havale bedeli            
 1.000     (nakit yatırılan) taşkenti geliştirme ve güzelleştirme derneği            
 1.000     SAMİ DAYIOĞLU HASAN TAHSİN KARAVEZİRLER ADINA havale bedeli            
 1.000     SAMİ DAYIOĞLU SAMİ DAYIOĞLU ADINA  havale bedeli            
 1.000     SN: 100102 KEMAL KALECİ(MAĞUSA  TÜRK KOOPERATİFİ LTD.)            
 1.000     ERGUL ASILOGLU CORONA YARDIM 3558-355 hesaptan virman.            
 1.000     (nakit yatırılan) ayşe çerkez-hüseyin çerkez trf ytr            
 1.000     ZALHE NEBİL AHMET CANER NEBİL - ZALHE NEBİL CORONA FELAKET     
 1.000     DÜRİYE COŞKUNER DÜRİYE-MEHMET COŞKUNER CORONA FELAKETİ           
 1.000     SN: 100012 HASAN  KUSET            
 1.000     (nakit yatırılan) DURMUŞ AŞANDI TRF YTRLN            
 1.000     SN: 100020 SUZAN TATLISULU            
 1.000     MUSTAFA HASTAN MUSTAFA HASTAN ADINA  havale bedeli            
 1.000     (nakit yatırılan) fatma kambur betmezoğlu balıkesir            
 1.000     (nakit yatırılan) halil derin            
 1.000     (nakit yatırılan) şerife güneş            
 1.000     UĞUR SENCER İSMET SENCER  havale bedeli            
 1.000     SN: 100061 MUSTAFA SÖNMEZKALE            
 1.000     MUSTAFA ZENGİN MUSTAFA ZENGİN-1840200640 havale tutarı            
 1.000     (nakit yatırılan) AHMET CAHİT KAVAZ TRF YTRLN            
 800     SN: 100102 OSMAN ÇELİKLİ            
 800     SN: 100069 NURCAN ÖZATILGAN            
 800     SN: 100080 ZEHRA                ÇOLAK            
 800     HACER BÖRKLÜCE HACER BÖRKLÜCE-5040158026 havale bedeli            
 800     SN: 100044 NİLAY ERTUĞALP            
 700     MEHMET KUNT MEHMET KUNT TRF YATIRILAN havale bedeli            
 700     (nakit yatırılan) hasan mani diyalog grubu personeli            
 600     SN: 100006 VİLDAN KARACAN            
 600     SN: 100054 ÇAYÖNÜ KALKINMA      BUSINESS            
 500     SN: 100026 MEHMET AYGÜN            
 500     SN: 100050 ALİ ÇAVUŞOĞLU            
 500     NİYAZİ AKŞİT NİYAZİ AKŞİT havale bedeli            
 500     SN: 100072 FATMA KAŞOT vv HÜSEYİN FARİSOĞLU            
 500     ŞİFA KABAKULAK şifa hasan kabakulak trf yatırılan havale bedeli            
 500     (nakit yatırılan) hayriye antaş-plümer motorcan-cansu motorcan            
 500     SN: 100080 AYŞE AKTIĞ            
 500     SN: 100092 SERDARLI             BUSINESS            
 500     SN: 100095 MEHMET ZEKİ GÜÇLÜ            
 500     HAKAN KAHRAMAN ADA-SU-TOPRAK KAHRAMAN-194585 havale bedeli            
 500     OSMAN NAZLI NALAN NAZLI ADINA YATIRILAN havale bedeli            
 500     (nakit yatırılan) MEHMET GÜLER TRF YTRLN            
 500     (nakit yatırılan) yakup karşılı            
 500     901020GHB0455  AKAL TURGUT   3558/361 ŞÜKRÜ AKAL TARAFINDAN            
 500     901020GHB0462  SAFFET BEŞGÜL  SAFFET BEŞGÜL CORONA FELAKETİ YARDIM            
 500     901020GHB0463  GÜLÇİN BEŞGÜL  GÜLÇİN BEŞGÜL CORONA FELAKETİ YARDIM            
 500     (nakit yatırılan) yılmaz köy hanife tunççağ            
 500     SN: 100027 ALİ BEY AKTEN            
 500     SN: 100042 SERDAR DİNÇER            
 500     SN: 100049 KEMAL  BAĞZIBAĞLI            
 500     GAPUR HAMRAYEV GAPUR HAMRAYEV CORONA FELAKETİ YARDIMI havale bedeli            
 500     SN: 100059 NACIYE COMUNOGLU-SEDAT COMUNOGLU            
 500     SN: 100060 HÜSEYİN ÖZSOY            
 500     HÜSREV TOKA HÜSREV TOKA ADINA YATIRILAN havale bedeli            
 500     NEVZAT ILGIN NEVZAT ILGIN trf yatırılan havale bedeli            
 500     (nakit yatırılan) SERTAP VE HAKAN MURAT ŞATIROĞLU TRF YTRLN            
 500     (nakit yatırılan) RAİF YILDIRIMER TRF YTRLN            
 500     (nakit yatırılan) OĞULCAN BEŞİMOVA TRF YTRLN            
 500     (nakit yatırılan) AYGÜN BENEKLİ TRF YTRLN            
 500     (nakit yatırılan) SABİHA GÖKCEN CENKCİLER            
 500     PINAR GOKSU PINAR GOKSU havale bedeli            
 500     GÜLFERE BALKAÇ GÜLFERE BALKAÇ TRF YATIRILAN havale bedeli            
 500     İNCİ HAKSOY FERAL KÖYLÜOĞLU TRF YATIRILAN havale bedeli            
 500     İNCİ HAKSOY MERAL ERKIVANÇ TRF YATIRILAN  havale bedeli            
 500     SN: 100122  TÜRKAN-DERVİŞ TALİPOĞLU            
 500     SN: 100216 AHMET ÇELİK            
 500     (nakit yatırılan) MÜZEYYEN AYKEN            
 500     MEHMET PASTIRMACI ERİM PASTIRMACI         
 500     (nakit yatırılan) ÖMER CABACABA TRF YTRLN            
 500     901020GHB0489  Nihat CÜCE  Corona Yardımı KOÇAŞ Ailesi            
 500     (nakit yatırılan) ARİF SALİH KIRDAĞ TRF YTRLN            
 500     NİYAZİ AKŞİT GÜLAY SERT VE CEMALİ SERT TRF            
 500     SN: 100038 GÜLEN  SAĞLAR            
 500     SUZAN ŞABAN MUSTAFA ŞABAN TRF YATIRLAN havale bedeli            
 500     SN: 100061 TANER REMZİ ŞENKURT            
 500     SN: 100095 ZÜHAL EREŞ            
 500     SN: 100119 DEMYAK LTD.            
 500     SN: 100130 ÇETİN  KARAOKCU            
 500     (nakit yatırılan) MEHMET RAMADAN YEMİŞÇİOĞLU trf ytrln            
 500     SN: 100002 GÜLEN  SAĞLAR            
 500     SN: 100011 zehra saydam - serdar saydam            
 500     (nakit yatırılan) EROL CANSEÇ            
 500     (nakit yatırılan) BERK KALFAOĞLU / ERSEL KALFAOĞLU / ÖMER FARUK KALF            
 500     SN: 100028 ÖYAK                 BUSINESS            
 500     BAHADIR CEVHER CEMİL CEVHER havale bedeli            
 500     SN: 100055 PEMBE                KELEBEK            
 500     SN: 100058 REYHAN vv YILTAN İNANIROĞLU            
 500     MARS RESTAURANT bağış            
 500     İSMET-HÜSEYİN AKTEPEBAŞI BAĞIŞ            
 500     SN: 100070 MUSTAFA YILMAZ OKMAN            
 500     SN: 100072 SEVDA BAĞLAMA            
 500     BARIS ESENLER hasan hanıfe sermet havale bedeli            
 500     (nakit yatırılan) özkan mustafa safkara (yeşilova)            
 500     ERSAN TÜNAR ERSAN TÜNAR ADINA  havale bedeli            
 500     ERSAN TÜNAR SULTAN TÜNAR ADINA  havale bedeli            
 500     BAYRAM SOLAK önay bayram solak MİLLİ PİYANGO BAYİSİ             
 500     (nakit yatırılan) abdullah suiçmez            
 500     SN: 100095 İRFAN                ERGÜDEN            
 500     SN: 100131 ŞENGÜL ŞARKICI  ÖZŞEN (TÜRKMENKÖY KALK KOOP)            
 495     UMUT TANER AKBULUT BEŞPARMAK GÖZLEME EVİ VE AİLESİ            
 400     KENAN MERCAN GÜLÜM ÇİÇEK TRF ADNAN MERCAN teslimatı.            
 400     SN: 100014 AHMET SAYDAM            
 300     (nakit yatırılan) YAĞIZ APARTMANI TRF YTRLN            
 300     SN: 100075 TUGCE KARA            
 300     SN: 100032 CENK AVCIGİL            
 300     SERVET KAPTAN SERVET KAPTAN K:058204 TRF.YAT havale bedeli            
 300     ARİF RENÇBEROĞLU  -043231 havale bedeli            
 300     ALİ ÇELİKER MASAL ÇELİKER havale bedeli            
 300     AYHAN YAŞAR HOCA YILDIZ HOCA TAR CORONA FELAKETİ          
 300     (nakit yatırılan) MUNEEB GÜL TRF YTRLN            
 300     (nakit yatırılan) GÜLÇİN ERSOY DEĞİRMENLİK MUHTAR            
 300     (nakit yatırılan) Çiğdem kermeoğlu ve pempe sadeli trf ytrln            
 300     SN: 100073 ÇAKKOL KEMAL            
 300     VEDAT AYGÜL VEDAT AYGÜL TARAFINDAN CORONA FELAKETİ YARDIMI       
 300     CÜNEYT ERCAN CÜNEYT ERCAN havale bedeli            
 250     SADIK KANATLI VE VEYA AYŞE TÜRKEL KANATLI  SADIK KANATLI BEYRUT YILDIZI           
 250     HÜSREV TOKA KEREM TOKA ADINA YATIRILAN havale bedeli            
 250     SN: 100127 CELAL TRAHONLU            
 250     (nakit yatırılan) İLKAY ERGÜNEŞ TRF YTRLN            
 200     pembe kaymaklılı PEMBE KAYMAKLILI teslimatı.            
 200     ABDULLAH SAKALLI ABDULLAH SAKALLIKUZUCUK KÖYÜ-131251 havale bedeli            
 200     SN: 100004 DİNAMO PAZARLAMA LTD.            
 200     SALİH ÇIDAM SALİH ÇIDAM TRF YATIRILAN havale bedeli            
 200     İSMAİL AKYOL İSMAİL AKYOL TRF.YAT havale bedeli            
 200     ŞEFİKA DURAK VEYA ETHEM DURAK  havale tutarı            
 200     SN: 100097 HASAN ÖZBOLTAŞLI            
 200     SN: 100005 KEMAL                TOKA            
 200     (nakit yatırılan) emel tırahunlu trf ytrln            
 200     SN: 100134 SALİSE İYİKAL            
 200     SN: 100201 EYUP                 KAYACAN            
 200     901020GHB0476  İRFAN SPORCUOĞLU  İRFAN SPORCUOĞLU            
 200     SN: 100207 EBRU KIRMIZI            
 200     FATİH ERDEM FATİH ERDEM CORONA FELAKETİ YARDIMI havale bedeli            
 200     (nakit yatırılan) ozel askın            
 200     (nakit yatırılan) emre aksu            
 200     (nakit yatırılan) aykut arnavut            
 200     (nakit yatırılan) devrim gündüz            
 200     (nakit yatırılan) ecevit alpet            
 200     (nakit yatırılan) fatma ermez ve eliz arnavut            
 200     (nakit yatırılan) ÖMER KARAVEZİRLER TRF YTRLN            
 200     CEMAL İNECİ CEMAL İNECİ havale bedeli            
 200     SN: 100075 ERKAN ÖZDEMİR            
 200     SN: 100090 ERCAN BAŞARAN            
 200     (nakit yatırılan) emine türkkanlı - ibrahim türkkanlı trf ytr            
 200     HASAN KUYUMCUOĞLU ESMA KUYUMCUOĞLU ADINA havale bedeli            
 200     SN: 100051 İBRAHİM  ERGÜN            
 200     SN: 100077 FİLİZ ARCAN BULDUK            
 200     (nakit yatırılan) ziya kayıpoğlu / mehmet çakı            
 200     SN: 100011 MEHMET-DEVRİM ALTINMAKAS            
 200     ŞÖHRET ÖZSAYAR ŞÖHRET ÖZSAYAR THALASSEMİALI BİR GRUP KİŞİ havale bedeli            
 200     SN: 100135 GÖNÜL ÖZTURAN            
 150     DİLEM BAYRAKTAR BADE KAYALILAR trf. yatırılan havale bedeli            
 150     FULYA AKDAĞ NİZAMETTİN AKDAĞ 390605 TARAFINDAN YAPILAN YARDIM havale bedeli            
 150     AHMET KEMAL YAZLIK AHMET KEMAL YAZLIK-114254 havale bedeli            
 150     AHMET KEMAL YAZLIK AYŞE YAZLIK-252625 havale bedeli            
 150     AHMET KEMAL YAZLIK HASAN YAZLIK-114254 havale bedeli            
 150     AHMET KEMAL YAZLIK SEDA YAZLIK-114254 havale bedeli            
 150     EMİNE ABLAK EMİNE ABLAK havale tutarı            
 105     SN: 100075 HAYRİYE KORYÜREK            
 100     (nakit yatırılan) ali tarçın trf ytr            
 100     SN: 100003 FİDAN KAVAZ            
 100     SN: 100038 SUMRU                KALKANLI            
 100     SN: 100052 YÜCEKAL PINAR            
 100     SN: 100079 SUMRU                KALKANLI            
 100     OYA ERSEVER PEMBEMELEK SAKAOĞLU TRF YAT havale bedeli            
 100     FULYA AKDAĞ  havale bedeli            
 100     AYDIN ÇUBUKÇU AYDIN ÇUBUKÇU CORONA FELAKETİ YARDIMI havale bedeli            
 100     Corona için yatırılan tutar, yanlış ek no 3558-355 hesaptan virman.            
 100     (nakit yatırılan) nurten atlamaz            
 100     (nakit yatırılan) ZEHRA ALTAN TRF YTRLN            
 100     TÜRKEŞ  KARŞILI TÜRKEŞ KARŞILI TRF.YAT. havale bedeli            
 100     SN: 100130 CELAL TRAHONLU            
 100     901020GHB0471  SİNEM ASLAN  SİNEM ASLAN KORONA FELAKETİ YARDIM            
 100     (nakit yatırılan) batı süleyman yavuz            
 100     SN: 100022 ASLI    KUTLAR            
 100     SN: 100059 MUSTAFA     İLGU            
 100     HAVVA KONYALIOĞLU HAVVA KONYALIOĞLU CORONA FELAKET YARDIMI havale bedeli            
 100     MUSTAFA BAĞZIBAĞLI EMİNE BAĞZIBAĞLI ADINA MUSTAFA BAĞZIBAĞLI TRF.YAT. havale bedeli            
 100     901020GHB0517  ege arıkan(ediz arıkan)  ege arıkan(ediz arıkan) bağış            
 2.154.800     TOPLAM TL            
                              
İŞLEM TUTARI    AÇIKLAMA            
 1.000     FATMA TEKELİOĞLU SEVAL- TUNCAY GİNGİ TRF YATIRILAN  havale bedeli            
 1.000     ALİ RİZA GÖRGÜN HATİCE-ALİ RIZA GORGUN YARDIM BDL havale tutarı            
 1.000     ELMAS ÇALUDA MUSTAFA ERSALICI TRF YAT havale bedeli            
 100     MİLHAN AYDEMİR MİLHAN VE MEHMET AYDEMİR-363933 havale bedeli            
 300     GÖKCEN KARPUZCU VE/VEYA SALAHİ KARPUZCU YENİKENT MUHTARI SALAHİ KARPUZCU           
 500     ABDULLAH ÇAYÖNÜ MEHMET NURÖZ-RAHMETLİ EŞİ AYŞE NURÖZ -145679 havale bedeli            
 1.000     (nakit yatırılan) ahmet ferdiye arifoğlu            
 4.900     TOPLAM GBP            
                
İŞLEM TUTARI    AÇIKLAMA            
70    ADİLE YAKUŞ ADİLE YAKUŞ.4550159463 havale bedeli            
70    TOPLAM EURO            
                
Çek Tutarı    ÇEK ÜNVANI            
 2.000     MEMUR SEN            
 2.000     TOPLAM TL ÇEK    

--------------

HESAP ADI     İŞLEM KASASI

2.000,00 ₺    ÖZNEVİR ERÇAL TRF GÖÇMENKÖY BENDEVARIM            
2.000,00 ₺    özel kaymakamtorunları ve annesi babası için            
1.000,00 ₺    ERALP CURCİOĞLU*0062*INT-EFTEMR-ZEHRA CURCİOĞLU           
600,00 ₺    KİŞMİR TİGİN LEFKOŞA İHTİYAT SANDIĞI HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜM PERSONELİ   
500,00 ₺    KİŞMİR TİGİN KARAN-KARLA KİŞMİR KUMBARALARINDAKİ BİRİKİMDEN. *KİŞMİR TİGİN      
100,00 ₺    MEHMET KURTAY TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *MEHMET KURTAY  
300,00 ₺    YARDIMLAŞMA *HATİDJE OSMAN-PEMBE ELMAZ *6804X0011669            
2.100,00 ₺   YARDIM KAMPANYASI İÇİN YATIRILAN GÜLÇİN-ÖZHAN-ÖZTAN-MEHMET ÖZATAY 
400,00 ₺    LİSANİ DENİZ*0062*FERGÜN DENİZ 300 ZİYNET SELÇUK 100*2160139            
600,00 ₺    AYTEN GİLANLIOĞULLARI LİSANİ KALKANLI 
1.000,00 ₺    YARKÖY MUHTARI ŞERİF DOLU BENDE VARIM *ŞERİF DOLU         
500,00 ₺    KORONA FELAKETİ YARDIM DESTEĞİ *İ.GÜRAKANSEL -F.GÜRAKANSE           
1.000,00 ₺    SERAP EVRAN DIYALOG YARDIM KAMPANYASI *SERAP EVRAN       
1.000,00 ₺    ULUSAN HASAN HATİCE EROL TARAFINDAN YAPILAN BAĞIŞ *ULUSAN HASAN             
5.000,00 ₺    EŞİT HAK VE ADALET SENDİKASI (HAK-SEN) EŞİT HAK VE ADALET SEN            
500,00 ₺    ÇAĞIN HÜRYOL*0010*INTERNET EFT ÇAĞIN HÜRYOL*0170377            
50,00 ₺    ŞAŞMAZ ÖMER KİZİLAYA BAGİS YAPMAK İCİN *ŞAŞMAZ ÖMER           
1.000,00 ₺    ŞERİFE ALİBABA SERİFE ALİBABA YARDİM *ŞERİFE ALİBABA           
500,00 ₺    ENVER ALİBABA ENVER ALİBABA YARDİM *ENVER ALİBABA          
250,00 ₺    İNGENÇ AKADEMİ SPOR DERNE CORANA 
200,00 ₺    DİYALOG MEDYA GRUBU KORANA  *HALİL GÜNEŞ ÖZTURAN           
800,00 ₺    MUSTAFA GÖKTAŞ KORONA YARDIM KAMPANYASI *MUSTAFA GÖKTAŞ     
200,00 ₺    ÇETİN RAŞİT TANEM ÇETİN - SANEM ÇETİN TRF *ÇETİN RAŞİT     
1.000,00 ₺    EMİNAĞA HASAN VEYA ŞAZİYE KIZILAYA BAĞIŞ *EMİNAĞA HASAN VEYA ŞAZİYE      
1.000,00 ₺    SAĞLAMER FERDİYE FERDİYE SAĞLAMER PAPATYA ÇİÇEKÇİLİK ADINA            
10.000,00 ₺    AHMET SAKALLI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *AHMET SAKALLI         
300,00 ₺    HÜSEYİN NERGİZ*0015*BAĞIŞ*5267232            
2.000,00 ₺    HÜSEYİN ÜNLÜ DİYALOG TV ARACILIĞI İLE YAPILAN YARDIM DESTEĞİMİZ 
10,00 ₺    FAHRİ AKKUŞ TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *FAHRİ AKKUŞ       
5.000,00 ₺    GÜZELYURT ÇOBAN - HESABA AKTARILAN *GÜZELYURT ÇOBANI GIDA TAR 
5.000,00 ₺    ALUDEN ALUMİNYUM VE TİCARET ŞTİ.LTD.
5.000,00 ₺    A.PEHLİVANOĞLU -K.PEHLİVA AHMET PEHLİVANOGLU TAR BAGİS  
10.000,00 ₺    MAKİNA BUSINESS KTMMOB Makina Mühen            
100,00 ₺    TURGUT ŞAŞMAZ*0067*GIDA YARDIMI*5157787            
5.000,00 ₺    TOSUNOĞLU DEVELOPMENT LTD TOSUNOĞLU İNŞAAT ,KORONA YARDIM KIZILAY        
500,00 ₺    SAY ALİ SAY ALİ SAY ALİ / 0860EFTI20003244 Referanslı Gelen Havale Ödemesi            
1.000,00 ₺    Hiseyin Ruso Corona Virüs Kampanyası için ROTAM DENİZCİLİK       
1.000,00 ₺    Gönd: MUSTAFA MUMCU, MUSTAFA MUMCU 1670HOKH20000741 Referanslı Gelen Havale            
300,00 ₺    Gönd: AHMET MUSTAFA ÖZCAN AYŞE EKİN ÖZCAN (DİYALOG MEDYA BENDE VARIM)      
1.000,00 ₺    YARDIM / 0860EFTI20003202 Referanslı Gelen Havale Ödemesi            
100,00 ₺    ELİF NAZ GÜNDOĞDU DİYALOG TV YARDIM KAMPANYASI DERYA GÜNDOĞDU          
500,00 ₺    GÜLTEN AKARTAŞ EMİN BEY AKARTAŞ EMİN BEY AKARTAŞ / 0860EFTI20003215    
1.000,00 ₺     / 0860EFTI20003193 Referanslı Gelen Havale Ödemesi            
1.000,00 ₺     / 0860EFTI20003191 Referanslı Gelen Havale Ödemesi            
50,00 ₺    ihtiyac sahipleri icin AYŞE YILDIRIM Ziraat Mobil Telefon Havale            
1.000,00 ₺    CEP-EFTEMRİ-CORONAVİRUSU FELAKETİ YARDIM ÖZGÜ ÖZÜN ÖZGÜ ÖZÜN
500,00 ₺    CEP-EFTEMRİ-HURİYE-TANER BATMAZOĞLU / 0860EFTI20003177 Referanslı          
3.500,00 ₺    GULFCM FİNANCİAL MARKET LTD. KKTC TÜRK KIZILAY DERN. BAĞIŞ      
100,00 ₺    CEP-EFTEMRİ-TURGUT NAZLIHAN ÖZTÜNER ADINA  
500,00 ₺    BUĞRA OKER KKTC BAGIS KAMPANYASI BUĞRA OKER         
500,00 ₺     / 0860EFTI20003119 Referanslı Gelen Havale Ödemesi            
300,00 ₺     SERAN BEYAR DİYALOG TV BENDE VARIM KORONA VİRÜS      
100,00 ₺    SONGÜL DÜZGÜN SONGÜL DÜZGÜN Ziraat Mobil Telefon Havale            
50.000,00 ₺    GÖN: MOTORLU ARAÇ SATICILAR VE İTHALATÇILAR BİRLİĞİ            
50,00 ₺     YAKUP ZİYA BEKTAŞ Ziraat Mobil Telefon Havale            
100,00 ₺    MUSA DUMAN MUSA DUMAN MUSA DUMAN / 0860EFTI20003116 Referanslı      
10.000,00 ₺    CORONA YARDIM DİYALOG TV KKTC KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ         
500,00 ₺    DIALOG TV YARDIM / 0860EFTI20003115 Referanslı Gelen Havale Ödemesi            
1.000,00 ₺    HASRET DEMİR HASRET DEMİR Ziraat Mobil Telefon Havale            
1.000,00 ₺    ALİ ÖZDEMİR KUZEYMAK ENERJİ KUZEYMAK ENERJİ TİCARET LTD.             
10.000,00 ₺    Kıbrıs Ayakkabı dünyası tarafından FERHAN SANAYİ VE TİCARET  
500,00 ₺    Önder şener ÖNDER ŞENER Ziraat Mobil Telefon Havale            
500,00 ₺    obt travel cvd 19 felaketi yardim ÖMER BEYOĞLU Ziraat Mobil Telefon Havale            
1.000,00 ₺    Gönd: MELİS YELKENCİ BENDE VARİM BAGİS SİBEL SERİN ODEME 0062-      
20.000,00 ₺    Gönd: OLGAÇ UÇAR OLGAÇ UÇAR VE VETRACO GROUP BAĞISI 0064-          
5.000,00 ₺    Gönd: RSINT INVESTMENT LTD BAĞIŞ 0062-T.GARANTİ BANKASI A.S.            
10.000,00 ₺    BAĞIŞ ACCPRINT MEDIEN LTD. ACCPRINT MEDIEN LTD. İnternet Havale            
10.000,00 ₺    Erhan Donatmış ve Donatmışlar Ailesi ERHAN DONATMIŞ Ziraat Mobil Telefon Havale            
10.000,00 ₺    Gönd: ALP-SER TRADING LTD. BAĞIŞ 0062-T.GARANTİ BANKASI A.S.            
5.000,00 ₺    Gönd: MOBILEARTS DIGITAL LTD. BAĞIŞ MOBİLEARTS 0062-T.GARANTİ BANKASI A.S.            
2.000,00 ₺    HAKAN UYGUN Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği  ROTAM DENİZCİLİK LTD R            
100.000,00 ₺    Bağış NOVANET TELECOMMUNICATION LTD NOVANET TELECOMMUNICATION LTD         
5.000,00 ₺    Gönd: İBRAHİM AKMAN BAĞIŞ 0064-T.İŞ BANKASI A.S.            
100,00 ₺    AYŞE YİĞİT YARDIM AYŞE YİĞİT Ziraat Mobil Telefon Havale            
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600,00 ₺    EMETULLAH NÜFAL K:118606                         
200,00 ₺    SEMA BAŞKUT ADINA CANSEL                         
300,00 ₺    MUSTAFA BAŞKU VV EZGİ UMU                        
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2.000.00     MENTEŞ BAYTAROĞLU            
1.000.00    ÖZER BAYTAROĞLU            
                
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Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 13:31
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