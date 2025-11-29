Destek istedi 

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, beraberindeki bir heyetle Hindistan’a resmi ziyarette bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Dimitriu’nun “Lok Sabha” (Hindistan Alt Meclisi) Başkanı Om Birla ile görüştüğünü ve görüşmede Kıbrıs sorununun, ikili ilişkilerin ve Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın ele alındığını yazdı.

Gazete, Dimitriu’ya Güney Kıbrıs’ın Hindistan’daki Yüksek Komiseri Evagoras Vrionidis ile milletvekilleri Nikos Tornaridis, Aristos Damianu ve Hristiana Erotokritu’nun eşlik ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Meclisi’nden yapılan açıklamada, Birla’nın iki ülke arasındaki ortak tarihi bağlara, ortak demokratik sürece ve iş birliğinin sürekli gelişimine vurgu yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Birla’nın, Hindistan’ın Kıbrıs meselesine ezeli desteğini dile getirerek, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne (UNFICYP) katkı yaptığını söylediği ve Dimitriu’yu, Rum Meclisi’ne seçilen ilk kadın başkan olmasından ötürü tebrik ettiği belirtildi.

Gazete, Dimitriu’nun Birla’ya, Hindistan’ın Kıbrıs sorunundaki sabit pozisyonu ve desteğinden ötürü teşekkürlerini sunarak, “Kıbrıs’ın 50’den fazla yıldır Türk işgalinin ve istilasının sonuçlarını yaşadığını” dile getirdiğini yazdı.