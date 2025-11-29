Tahrik edici

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Stavrovuni’deki “Stelios Mavrommatis” Askeri Kampı’nda yeni ko-mandolar için tören düzenlendi. Törene Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ordu yetkilileri, papazlar ve halk katıldı. Yeni özel kuvvetler askerlerine yeşil bereleri takdim edilen törende, komando-lardan biri “Mağusa’ya tekrar döneceğiz” temalı “Soil I Walked, Famagusta” marşını okudu.

Hristodulidis, tatbikat gösterilerinin ardından yaptığı konuşmada, yeni komandolarla gurur duyduğu-nu belirtti. Hristodulidis, Kıbrıs’ın jeostratejik açıdan kritik bir konumda yer alan bir Avrupa Birliği üyesi olduğunu vurgulayarak, adanın hem insani operasyonlara hem de arama-kurtarma görevlerine yanıt verebilecek kapasiteye sahip olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında, yeni komandoların Ulusal Muhafızlar’ın öncü güçleri arasında yer alacağını ve ülkenin savunulmasında önemli görevler üstleneceğini belirten Hristodulidis, yeşil berelerin sadece bir askerî rozet değil, aynı zamanda karakter, sorumluluk ve mental dayanıklılık simgesi olduğunu vurguladı. Bu niteliklerin gelişiminde ailelerin rolüne de dikkat çeken Hristodulidis, komandoların yetişmesinde aile-lerin katkısının büyük önem taşıdığını söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın güvenliğinin sağlanması, ordunun modernizasyonu ve caydırıcı gücünün güç-lendirilmesi konularının hükümet için öncelikli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Tören, yeni komandoların gösteri tatbikatları ve yeşil berelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Nikos Hristodulidis, bu ay Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergi-lendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmıştı.

Hristodulidis, açılışta yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Ço-cuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

