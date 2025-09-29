41 kere maşallah

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, BM Genel Kurul çalışmaları için gittiği New York’ta yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Güney Kıbrıs’ın dış politikasının eksenlerini anlattığı 41 ülkenin bakanlarıyla görüşme yaptığını yazdı.

Gazete Kombos’un Kenya, Botswana, Gana, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Hindistan yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Habere göre Kombos, dışişleri bakanları düzeyinde 41 ikili görüşme gerçekleştirirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in beş görüşmesine eşlik etti ayrıca üç tane yine dışişleri bakanları düzeyinde üçlü görüşmeye ve dört tane de çoklu görüşmeye katıldı.

Kombos görüşmelerinde, Kıbrıs sorunu üzerinde dururken Güney Kıbrıs’ı etkileyen konuları da gündeme getirdi.