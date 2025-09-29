382 sürücü rapor edildi

KKTC genelinde önceki gece yapılan kapsamlı trafik denetimlerinde, 2 bin 400 araç sürücüsü kontrol edildi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; denetimler sırasında 26’sı alkollü sürüşten olmak üzere toplam 382 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 69 araç trafikten men edilirken, bir sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasında rapor edilen trafik suçlarının detayları da paylaşıldı: 130 sürücü yasal hız sınırını aştı, 26 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı.

Rapor edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 130

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 37

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 26

Trafik levha Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 21

Sigortasız araç kullanmak: 18

İşletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak: 15

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 10

Muayenesiz araç kullanmak: 8

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 6

Sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak: 5

Trafik ışıklarına uymamak: 3

Diğer trafik suçları: 103