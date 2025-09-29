Ailesi perişan oldu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Hasan Emin Osman yaşamını yitirdi.

Kaza; 22 yaşındaki Emir Gürsel’in, yönetimindeki LM 225 plakalı aracıyla, yolun sağından soluna geçmeye çalışan Hasan Emin Osman’a çarpması sonucu meydana geldi. kazanın ardından sürücü Gürsel tutuklanırken, polis kazanın detaylarını paylaştı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün, saat 01.10’da, Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde Makenzi Plajı mevkiinde meydana geldi.

Emir Gürsel’in yönetimindeki LM 225 plakalı salon araç, Granel Çemberi istikametinden Long Beach Çemberi yönüne doğru seyrederken, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan yolu güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışan İskele sakinlerinden Hasan Emin Osman’a çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Emin Osman, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü mahkemeye çıkarılarak tutuklandı

Kazanın ardından tutuklanan araç sürücüsü dün sabah Gazimağusa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye kazanın oluş şeklini aktaran polis çavuşu İsmail Yıldırım, soruşturmanın sürmekte olduğunu; bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğini ve müteveffa ile zanlıdan kan örnekleri alındığını, bunların incelenemeye gönderileceğini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.