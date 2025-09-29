Kumyalı’ya ateş düştü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı köyü sakinlerinden 42 yaşındaki Mustafa Behçetoğlu, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Behçetoğlu’nun ani ölümü, yakın çevresi ve köy sakinleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Behçetoğlu dün saat 02.45 civarında evinde rahatsızlandı ve olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Behçetoğlu, genç yaşta yaşamını yitirdi.Kumyalı köyünde sevilen simalardan biri olan Behçetoğlu, serbest meslek ile uğraşıyordu. Ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

