Vatandaş incire hasret

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda en pahalı ürünler yine meyve tezgâhlarında görüldü. İncirin fiyatı 250 liranın altına düşmezken, muşmula, hurma, kivi 200 liradan alıcı bekledi. Erik, nektarin ve siyah bağ üzümü de 150 liradan tezgaha konuldu.

Fasulye çeşitleri de bu hafta yüksek seyir izledi. Ayşe kadın fasulyesi 180 lira, sarı fasulye 170 lira, bar-bunya ise 150 liradan satıldı.

Domates 70 ile 120 lira arasında değişen fiyatlardan satılırken, çeri domates 130 liradan alıcı bekledi.

Muz 70 lira, patlıcan ve salatalık ise 50 lira seviyesinde kaldı.

En uygun fiyatlı ürünler arasında 35 liraya satılan soğan ile 40 liraya alıcı bulan patates ve nar yer aldı.

Pazar esnafı, üretim maliyetleri nedeniyle fiyatlarının yükseldiğini belirtirken, vatandaşlar bütçelerine göre alışveriş yaptı.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İncir: 250 TL

Ceviz: 250 TL

Guafa: 250 TL

Acı biber: 200 TL

Kolakas: 200 TL

Muşmula: 200 TL

Hurma: 200 TL

Kivi: 200 TL

Mantar: 200 TL

Dragon meyvesi: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 180 TL

Sarı fasulye: 170 TL

Barbunya: 150 TL

Bamya: 150 TL

Erik: 150 TL

Nektarin: 150-170 TL

Siyah bağ üzüm: 150 TL

Yerli alıç: 150 TL

Dolmalık biber: 150 TL

Çeri domates: 130 TL

Karnabahar (Tanesi): 120 TL

Domates: 70-120 TL

Marul (Tanesi): 100 TL

Mandalina: 100 TL

Elma: 100 TL

Börülce: 80 TL

Mango (Tanesi): 80 TL

Avokado: 80 TL

Muz: 70 TL

Kabak: 70 TL

Patlıcan: 50 TL

Salatalık: 50 TL

Ispanak: 50 TL

Kıvırcık marul (Tanesi): 40 TL

Nar: 40 TL

Patates: 40 TL

Soğan: 35 TL