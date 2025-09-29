Vatandaş incire hasret

Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda en pahalı ürünler yine meyve tezgâhlarında görüldü. İncirin fiyatı 250 liranın altına düşmezken, muşmula, hurma, kivi 200 liradan alıcı bekledi. Erik, nektarin ve siyah bağ üzümü de 150 liradan tezgaha konuldu.
Fasulye çeşitleri de bu hafta yüksek seyir izledi. Ayşe kadın fasulyesi 180 lira, sarı fasulye 170 lira, bar-bunya ise 150 liradan satıldı.
Domates 70 ile 120 lira arasında değişen fiyatlardan satılırken, çeri domates 130 liradan alıcı bekledi.
Muz 70 lira, patlıcan ve salatalık ise 50 lira seviyesinde kaldı.
En uygun fiyatlı ürünler arasında 35 liraya satılan soğan ile 40 liraya alıcı bulan patates ve nar yer aldı.
Pazar esnafı, üretim maliyetleri nedeniyle fiyatlarının yükseldiğini belirtirken, vatandaşlar bütçelerine göre alışveriş yaptı.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
İncir: 250 TL
Ceviz: 250 TL
Guafa: 250 TL
Acı biber: 200 TL
Kolakas: 200 TL
Muşmula: 200 TL
Hurma: 200 TL
Kivi: 200 TL
Mantar: 200 TL
Dragon meyvesi: 200 TL
Ayşe kadın fasulye: 180 TL
Sarı fasulye: 170 TL
Barbunya: 150 TL
Bamya: 150 TL
Erik: 150 TL
Nektarin: 150-170 TL
Siyah bağ üzüm: 150 TL
Yerli alıç: 150 TL
Dolmalık biber: 150 TL
Çeri domates: 130 TL
Karnabahar (Tanesi): 120 TL
Domates: 70-120 TL
Marul (Tanesi): 100 TL
Mandalina: 100 TL
Elma: 100 TL
Börülce: 80 TL
Mango (Tanesi): 80 TL
Avokado: 80 TL
Muz: 70 TL
Kabak: 70 TL
Patlıcan: 50 TL
Salatalık: 50 TL
Ispanak: 50 TL
Kıvırcık marul (Tanesi): 40 TL
Nar: 40 TL
Patates: 40 TL
Soğan: 35 TL