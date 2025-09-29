Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısı, Pazar olmasına karşın dün beklenmedik bir turist akınına uğradı. Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen turistler, çarşıyı dolaşarak fotoğraf çekerken, yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binaların durumundan şikayetçi oldu. Bölge esnafına “sizde tarihi binalarla ilgilenecek bir makam yok mu?” diye soran turistler, ilgililerin uyarılmasını istedi.

Bazı binaların yıkılmaya yüz tuttuğunu gören turistler “erken zamanda bakım ve onarım yapmazsanız bu binalar başınıza yıkılacak” dedi. Turistlerin tepkisini haklı bulan çarşı esnafı ise, Çevre Bakanlığı, Tarihi Eserler ve belediyenin işbirliği yapması halinde binaların korumaya alınabileceğini söyledi.

İlgi ve bakım şart

Arasta çarşısı özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Kafeler, restoranlar ve mağazalar turistlerle dolarken, Selimiye Cami ve çevresindeki tarihi noktaları gezen yabancılar, çarşının dar sokaklarında vakit geçirerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Hafta sonu yaşanan yoğunluk dün yine çarşıya yansıdı. Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen Rumlar ve turistler çarşıyı canlandırdı.

Ancak çarşıya ve ülke ekonomisine katkısı olan Arasta’nın bazı bölümlerinde bakımsızlık dikkat çekti.

Güneyden gelen yabancı turistler sayesinde ayakta kaldıklarını söyleyen Arasta esnafı, elektrik tellerinin de ciddi tehlike yarattığını söyledi.

Esnaf, “Özellikle hafta sonları bölgede temizlik yapılmaması da yabancıların dikkatini çekiyor. Çöp bidonlarının dolup taşması sonrasında etrafa yayılan pis kokular da turistlerin tepkisine yol açıyor” dedi.

Esnaf ve ziyaretçiler, estetik ve güvenlik açısından iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bölgenin turistik kimliğini koruyacak şekilde bakım, estetik düzenlemeler ve güvenlik odaklı adımların atılmasını talep eden bölge esnafı, geçmişte çeşitli restorasyon girişimlerinin gündeme geldiğini ancak bir sonuca varılamadığını belirtti.