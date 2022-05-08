60 kişi katılacak

“Dünya Kiliseler Konseyi”nin Ortodoks Hazırlık Konferansı’nın 10-16 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’ta yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi; Dünya Kiliseler Konseyi’nin Eylül başlarında Almanya’da yapılacak 11’inci Genel Kurulu’nun daha iyi organize edilmesi maksadıyla konferansa, Ortodoks ve antik doğu kiliselerinden 60 temsilci katılacak. Hazırlık konferansına sözde “Konstantia ve Mağusa Metropolitliği”nin, Paralimni’deki “geçici merkezinde” ev sahipliği yapacağı iddia edildi.

Habere göre, sözde “Konstantia ve Mağusa Metropoliti” Vasileos Rum Ortodoks Kilisesi’nin Dünya Kiliseler Konseyi’nin asil üyelerinden olduğunu ve genel kurul toplantılarının her 10 yılda bir yapıldığını söyledi.

Moskova Patrikhanesi’nin, Ukrayna Kilisesi’ne bağımsızlık tanıdığı için Fener Rum Patrikhanesi’ne savaş açması nedeniyle “Pan Ortodoks” toplantılarının çöktüğünü hatırlatan Vasileos, Paralimni’deki hazırlık konferansının, Moskova ve Ukrayna da dâhil Dünya Kiliseler Konseyi’nin bütün üyelerinin bir araya geleceği ilk toplantı olacağına işaret etti.