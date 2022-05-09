Unutulmaz bir  bayram oldu

Merit Lefkoşa Otel’de iki gece boyunca sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı Serdar Ortaç muhteşem saatler yaşattı.

Ramazan Bayramının 2. ve 3. gecesi sahne alan Serdar Ortaç, dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Herkesin bayramını kutlayarak sahneye çıkan sanatçı en güzel şarkılarını söylerken, konuklar da eşlik etti. Şıklığı ve dansçıları ile göz dolduran sanatçının, annesi ile yaptığı düetler misafirlerden büyük alkış topladı. Dans şovlarıyla birlikte harika şarkıları dinleyen konuklar oldukça keyifli bir bayram geçirdi. Ünlü sanatçı, “Kara Biberim, “Dansöz”, “Ben Adam Olmam” gibi hit olmuş parçalarını seslendi. Konuklar birbirinden güzel Serdar Ortaç parçaları ile bayramın tadını çıkarttı.



