İzleyenleri coşturdu

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Otel bünyesindeki Letafet’te sahne alan Aslızen sesiyle büyüledi. Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Fatih Ürek gibi birçok ünlüye bestelerini veren Aslızen, Letafet’e gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnede yerinde durmayan Aslızen, sahne kıyafetiyle de göz kamaştırdı. Konserin ilerleyen saatlerinde sanatçı, sahneden inerek misafirlerin arasına şarkı söylemeye devam etti. Dillere pelesenk olan şarkılarını sevenleri için seslendiren Aslızen, enerjisi, güler yüzü ve konuklarla olan diyaloğuyla da tam not aldı.

