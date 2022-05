Esnaf moral buldu

Ömer KADİROĞLU

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de ‘Anneler Günü’, bugün kutlanıyor. En değerli varlık olan anneler, bu özel günde alınan çeşitli hediyelerle onurlandırılacak.

KKTC esnafı da bu güne özel kampanyalar sayesinde satış imkanı buldu. Bayram alış-verişlerinin durgun geçtiğini belirten esnaf, anneler günü münasebetiyle satışların bir miktar arttığını belirterek “bu hareketlilik bizleri umutlandırdı” dedi.



Ne dediler… Ne dediler…

Mustafa Yüksekbaş

“Bayramda çarşıda beklenen hareket olmasa da Anneler Günü dolayısı ile bir canlılık yaşandı. Piyasada bir ekonomik kriz var ancak anneler en değerli varlıklar olduğu için herkes bu güne özel ilgi gösteriyor ve küçük de olsa bir hediye almak istiyor. Bayramda beklediğimiz bir hareket olmadı. İnsanların cebinde para kalmadığı için bayramda pek alışverişe çıkılmadı. Eskisi gibi olmasa da anneler gününde çarşı biraz canlandı. Biz esnaflar da özel günlerde çeşitli kampanyalar yaparak müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her özel gün kampanyalarımız olduğu gibi anneler gününe özel indirimlerimiz de, sadece bizde değil tüm esnaf bu günlerde kampanyalar yaptığı için vatandaşlar da çarşıyı hareketlendiriyor. Tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarım…”

Derya Alp

“Bayram dolayısıyla güzel bir iş yapmıştık. Anneler gününde de yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Anneler gününe özel 79 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yıl ekonomik kriz olmasına vatandaşların alım güçlerini kaybetmesine rağmen anneler günü dolayısıyla yaşanan yoğunluk memnun edicidir. Her bütçeye uygun fiyatlarla herkesin alışveriş yapabilmesini sağladık. Tüm annelerin ve anne adaylarının günlerini kutlarım…”

Özhan Güzeloğlu

“Bayram havasını yaşamadık. Bu bayram eski bayramlar gibi değildi. Pahalılık nedeniyle insanlarda artık özel gün heyecanı kalmadı ve bu nedenle de özel günler sıradanlaştı. Evet, anneler günüdür herkes bütçesine göre bir şeyler almaya çalışıyor ancak son on yıldır hiçbir şey eskisi gibi değil ve çarşıda heyecan yoktur. Özellikle son iki yıldır var olan pandemi ve dövizdeki yükseliş halkı daha da zora soktu. Bu gidiş de pek de iyi değildir…”

Bilgin Çevik

“Bayramda çarşıda bir hareket vardı ancak anneler günü ile bu hareket biraz daha arttı. Eski anneler günü gibi olmasa da çarşıda bir hareketlilik var ve bu memnun edicidir. Anneler gününe özel tüm esnafın yaptığı kampanyalar çarşıyı hareketlendirdi. Bizler de anneler gününe özel pırlantalarda yüzde 55’e varan altınlarda yüzde 40’a varan indirimler yaptık. Bu avantajı değerlendirmek isteyen vatandaşlar da çarşıya hareket getirdi. Anneler bizler için çok değerlidir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Tüm kıymetli annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum…”

Laden Fellahoğlu

“Ekonomik durum nedeniyle insanlar artık lüks harcamalar yapmaktan kaçınıyor. Vatandaşlar yaşanan ekonomik kriz, pahalılık ve belirsizlik nedeniyle ceplerini daha çok düşünmeye başladı. Bayramda çarşıda çok hareketlilik olmadı. Metropol yolu bilindiği üzere alışveriş caddesidir ancak çok bir hareketlilik yaşanmadı. Kampanyalar yaparak iş yapmaya çalışıyoruz ve bu bağlamda maliyetine satışlar yapıyoruz. Bu satış şekli ile de bir canlılık olacağı inancındayız. Anneler günü benim için çok önemli ve değerlidir. En kutsal günlerden biridir benim için. Tüm annelerin anne adaylarının ve evlatlarına annelik de yapan babaların günlerini kutluyorum…”