‘Gelin bakın’

Lefkoşa’da üç ayrı evden hırsızlık yapan Rahman Akbarı Elsaidabad’ı yakalayan polis, dün duyuru yaparak zanlının tasarrufunda ele geçirilen eşyalardan bazılarının sahiplerinin arandığını bildirdi. Polis, zanlı Rahman Akbarı Elsaidabad’ın evinde bulunan çalıntı eşyalardan bazılarının sahibinin bulunduğunu, bazılarının ise bulunamadığını belirterek, vatandaşların gelip görmesini istedi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Mart - Haziran ayları içerisinde, Lefkoşa'da bazı evlerden çalınan ziynet eşyaları, cep telefonları, kol saatleri ve güneş gözlükleri, zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

Polis, çalınan bazı eşyaların sahiplerine ulaşılırken, bazı emarelerin sahiplerini tespit etmenin mümkün olmadığını kaydetti. Belirtilen tarih aralığında eşyası çalınan şahısların, mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Adli Şubeye giderek, bulunan eşyaların kendilerine ait olup olmadıklarını teyit ederek polise yardımcı olmaları istendi.

Zanlı hücrede

Lefkoşa’da evlerden hırsızlık yapan Rahman Akbarı Elsaidabad geçtiğimiz hafta içerisinde tespit edilerek tutuklanmıştı. Rahman Akbarı Elsaidabad’ın Ortaköy’de bir eve, Göçmenköy’de ise iki yere girdiği, 19 parça ziynet eşyası, Airpod Pro-3 model kablosuz kulaklık, 65 TL ile 100 Euro nakit para, Samsung marka cep telefonu ve kırmızı renk Sunix marka kablosuz hoparlörü çaldığı belirtilmişti. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında tutuklama emri alınmıştı.

Kuyumcu açacak kadar takı çaldı

Zanlının çaldığı bazı eşyaların listesi şöyle;

1 adet 18 ayar Baklava motifli yüzük, 1 adet 18 ayar F harfi motifli yüzük, 1 adet 18 ayar üzerinde Ersun yazan künye, 1 adet 18 ayar üzeri taşlı yüzük, 2 adet pırlanta tek taş yüzük, 1 adet 18 ayar kalp motifli kolyesinin, 1 adet 22 ayar dikdörtgen motifli kolye ve 1 çift 18 ayar küpesinin, 1 adet 22 ayar bileziğinin, 1 çift 18 ayar taşlı halka küpesinin, 1 çift 18 ayar kalp motifli küpesinin, 1 adet 18 ayar balık kemiği motifli kalın kolyesinin, 1 çift 18 ayar çiçek motifli küpesinin, 1 adet pırlanta yüzüğünün, 1 adet boncuk motifli inci kolyesinin, 4 adet 18 ayar bileziğinin, 1 adet 18 ayar yunus motifli kolye ucunun ve 1 adet 18 ayar üzeri hep taşlı olan yüzük.