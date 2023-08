Askerlerle görüşecek

Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča’nın, Kıbrıs temaslarının sadece liderlerle görüşmekle sınırlı kalmayacağı Pile’de yaşanan olayları da not etmek istediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Olayları da Not Edecek” başlıklı haberinde, Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča’nın Pazar günü adaya geleceğini anımsatırken bu ziyaretin sadece, gelecek ay New York’ta iki liderin BM Genel Sekreteri ile yapacağı temaslarla ilgili olmadığını, Jenča’nın Pile’deki tampon bölgede olanları da not etmek istediğini yazdı.

Gazete Jenča’nın, gerekli görmesi halinde bu bölgeden geçmesinin de ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Jenča’nın bu bağlamda, olaylarda yer alan İngiliz ve Slovak Barış Gücü askerleriyle de görüşmeyi amaçladığını belirten gazete, Pile’deki olayların Jenca’nın ziyaretine gölge düşürdüğünü yazdı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na dayanarak gazete, Jenča’nın, Pile’de tampon bölgede bulunan İngiliz ve Slovak Barış Gücü askerleriyle Salı günü görüşmeyi amaçladığını, Barış Gücü askerlerine teşekkür etmek diğer yandan ise görgü tanıklarından olayları dinleyip kaydetmek istediğini belirtti.

Jenča’nın, durumu kendi gözleriyle görmek için Pile’deki tampon bölgeyi ziyaret etmek isteyip istemediği konusunun henüz bilinmediğini belirten gazete, Slovak Barış Gücü askerleri eşliğinde Salı günü Lefkoşa’dan “Maraş bölgesine”, ziyarete gideceği BM helikopteriyle, bölgeyi gözlemleme ihtimalinin de bulunduğunu yazdı.

Beklentiler düşük…

Öte yandan Alithia gazetesi, “Jenča’nın Ziyaretine İlişkin Düşük Beklentiler” başlıklı haberinde, Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča’nın adaya yapacağı ziyaretin, Kıbrıs sorunundaki bir sonraki adımlara yönelik olarak düşük beklentiler içerdiğini yazdı.

Jenča’nın ziyaretinin amacının, liderlerin BM Genel Sekreteri ile ortak bir görüşme yapmasına yönelik çerçevenin bulunup bulunmadığını tespit etmek olduğunu anımsatan gazete, Jenca’nın Pazartesi günü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı görüşeceğini ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ve iyi niyet misyonu grubu ile son gelişmeleri ele almak için toplantı yapacağını yazdı.

Letimbiotis: Müzakereler yeniden başlamalı

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, hükümetin pozisyonunun, ara bölgenin statüsünü şüpheye düşüren hiçbir şey kabul edilmeyeceği yönünde olduğunu yineledi.

Hükümetin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin derhal yeniden başlamasına hazır olduğunu tekrarlayan Letimbiotis, bunun, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jenča’ya da iletileceğini söyledi.

Hükümetin, BM Güvenlik Konseyi’nin özel temsilci atanmasına dair söylemini de selamladığın ifade eden Letimbiotis, Jenča’nın BM Genel Kurulu hazırlıkları kapsamında adayı ziyaret ettiğini belirtti.

Letimbiotis bu ziyaretin de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Guterres ile telefon görüşmesinin ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Guterres ile baş başa görüşmesinin ardından planlandığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023, 09:44