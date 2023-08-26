‘Acil önlem alınmalı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, acil servis ve yoğun bakımlarda personel sıkıntısı çekildiğini ifade etti.

Besim, Meclis toplantısında hasta bakıcıların kadroda olması, hemşire ve ebe sayısının artırılması, bitirilmeyen Girne Hastanesi, atıl durumda kalan Güzelyurt Hastanesi, Ercan’da ve Cengiz Topel Hastanesi’nde azaltılan ambulans sayısı, ani ölümler, güçlendirilmesi gereken yoğun bakımlar konusunda konuştu.

Besim, “Nüfus kontrol altına alınmazsa alacağımız 3 bin küsur personel de daha sonra alacaklarımız da yeterli olmayacak. Nüfus politikası masaya yatırılmalı.Sağlıkla ilgili konuşmak zorundayız” dedi.

İlacın ülke için büyük sorun olduğunu vurgulayan Besim, “Doğrudana alım gibi bir lüksümüz yok. Bir aylık, bir günlük ilaçlarla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. İlaç ihalelerini açın, ilaç takip sistemiyle bu işi kontrol edin” diyerek Sağlık Bakanlığı’na seslendi.

Filiz Besim, sağlıktaki riskli binalar konusuna da değinerek, “Konu Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde mi? Yol haritası çizildi mi?” diye sordu.

Birinci: Bütçe yetersiz

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de yaşanan ilaç eksikliğine ve ilaçların fiyatlarına da değinerek, bütçede ilaca ayrılan paranın 3 aylık olduğunu kaydetti.

Artan, nüfusun sağlık hizmetinde sadece doktor eksikliği yaratmadığını, ambulans, tetkik, tahlil alanlarında da çeşitli sorunlar yaşandığını anımsatarak, “bu yasanın geçmesinin çok önemli olduğunu" ifade etti ve değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni etti.

Usar: İlaç bulmak mucize

CTP Milletvekili Sıla Usar ise ilaç eksikliklerinin sayılamayacak kadar çok olduğunu, en basit ilaçların bile bulunamadığı bir dönemde sadece kadroların tamamlanmasının mucize yaratmayacağını belirtti. Usar, içinde bulunulan ekonomik krizde insanların ilaç bile alacak parası kalmadığını vurguladı.

Her ülkenin krizlerle mücadele edecek tedbirler bulması gerektiğini söyleyen Usar, ilaç temin edilen yerlerin çeşitlendirilmesi ve ihaleler konusunda da teknik sorunlar yaşandığını belirtti.

Ekonomide tedbirler alınmazsa her alanda olduğu gibi sağlık alanında da aksaklıkların önüne geçilemeyeceğini belirten Usar, nüfus politikasının düzenlenmemesiyle ne ekonominin ne de sağlığın yoluna gireceğini söyledi.

Özuslu: Sağlığa erişim lüks oldu

CTP milletvekili Sami Özuslu, yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle sağlığa erişimin, "lüks, hatta imkansız" hale geldiğini, bunun da bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade ederek, sağlığa erişim ve gelişimin temel insan hakkı olduğunu hatırlattı.

Gelir adaletsizliğinin hem hastane hizmetlerinde hem de ilaca erişimde sorunlar yarattığını, hatta kanser hastasına ilaç temin edemeyen bir sosyal devletten bahsetmenin abes olduğunu kaydetti.