Olumlu adım

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün ikinci kez olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Meclis toplantısında 11 yasa tasarısı görüşülerek, oybirliği ile onaylandı. Onaylanan yasa tasarıları arasında bulunan “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısıyla tek tip mesai uygulamasına geçildi.

Bundan böyle kamuda 18 Eylül'den itibaren haftalık çalışma süresi 39 saat olacak. Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve13.00-17.30 saatleri arasında çalışılacak.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim, söz alarak tasarılarla ilgili bilgi verdi.

Besim, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla kamuda 08.00-15.30 olarak düzenlenen çalışma saatlerinin 5 yasa tasarısında değişiklik yapılarak kamu sağlık çalışanlarına uyarlandığını aktardı.

Besim, kamuda nitelik, verimlilik, liyakat için adım atılması gerektiğini ifade ederek, sadece yasal değişiklikle bunun sağlanamayacağını belirtti.

Mecliste hangi yasa tasarıları kabul edildi

Meclis'te daha sonra Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi oybirliğiyle kabul edildi.



Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023, 09:39