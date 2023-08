Ankara’dan tam destek

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve beraberinde heyet, Ankara’da Yükseköğretim Kalite Kurulu'nu (YÖKAK) ziyaret ederek başkan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ile görüştü.

Heyette, Prof. Dr. Ali Ünyayar, Prof. Dr. Hasan Amca ve Prof. Dr. Zafer Ağdelen de yer adı.

Açıklamaya göre, görüşme sonucu 30 Temmuz 2021'de imzalanan mutabakat metni ve 9-10 Mart'ta yapılan “Yükseköğretimde Kalite ve Güvencesi ve Akreditasyon Çalıştayı” sonuç raporu doğrultusunda 2024 yılı Ocak ayı içerisinde KKTC üniversitelerinin kurumsal akreditasyon çalışmalarının YÖDAK-YÖKAK işbirliğinde başlatılması kararlaştırıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ile yapılan görüşmede, kurumsal akreditasyonu tamamlanan üniversitelerin European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) veri tabanına girerek, Avrupa Birliği’nde de tanınacak olmalarının KKTC üniversitelerinin dünyaya daha güvenle açılmaları sürecinde de fayda sağlayacağı belirtildi.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’a misafirperverlikleri ve çok daha güçlü bir kalite güvence sisteminin KKTC’de yerleşmesine yönelik verilen her türlü destek için teşekkür etti.