Öğrenciler bilgilendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fotoğraf Kulübünün özel daveti ile Foder (Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği), üniversite kampüsü içerisinde öğrenciler için fotoğraf çekimi atölye çalışması gerçekleştirdi.

Foder başkanı Ramadan Gümüşok ve dernek üyelerinden fotoğraf sanatçısı Korman Kocaismail, önce öğrencilere, sınıf içerisinde, fotoğraf çekimi ve makineleri ile ilgili temel bilgileri aktardılar. Fotoğraf çekiminde temel olan pozlama üçgeni, kadraj, ışık kullanımı ve bakış açısı konularını önce örnek fotoğraflar üzerinden kısaca özetledikten sonra hem sınıfta kapalı alanda suni ışıkla, hem de kampüs içerisinde açık alanda doğal ışıkla nasıl çekim yapılacağını öğrencilere gösterdiler.

Fotoğraf kulübünün danışman hocası olan ve aynı zamanda Foder üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, öğrencilerin derslerde aldığı fotoğraf derslerinin bu tür etkinliklerle desteklenmesi gerekliliğini ve bu sebeble işbirliğinin farklı etkinliklerle devamı için elinden geleni yapacağını bildirdi. Gün boyu devam eden atölye çalışması drone çekimlerle son buldu ve tüm öğrenciler çekim çalışmaları boyunca verimli ve keyifli vakit geçirdiler.