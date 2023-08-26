Aylık kayıp 4 milyon

Özellikle bazı villaların kaçak su kullandığına dikkat çeken Şenkul, buna göz yumulmayacağımı açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul şunları kaydetti:

“Daha önce de bu konuyu 3-4 kez dile getirdim ama tekrar gündeme getirip uyarmak istiyorum.

Kaçak su almak sirkat(hırsızlık) suçudur.

Girne Belediyesinin satın aldığı ile sattığı su arasında kayıplar çıktıktan sonra 250 bin ton su farkı vardır.

Bu rakamın aylık bedeli yaklaşık 4 milyon TL’dir.

Babamın oğlu dahi olsa kentin bu hakkını kimseye yedirmeyeceğimi defalarca söyledim ve zannederim eylemlerimiz de bu söylemimizi doğruluyordur.

Özellikle villalarda yüksek derecede kaçak tespit ediyoruz. Girne Belediyesinin ekipleri ev ev denetimler yapmaktadır. Hem Sosyal medyadan ülkedeki sorunlara dem vurup hem de kaçak su kullanmak tahmin ederim hiçbirimizin kabul edeceği bir durum değildir.

Lütfen herkes bağlantılarını tekrardan kontrol etsin.

Belki de farkında olmadan yanlış bağlantılar yapılmış olabilir geçmişte, bunlar düzeltilsin.

Kaçak su ile mücadelemiz son kaçak metreküpü faturalandırana kadar devam edecektir.

Hizmet vereceğiz, ücretini alacağız, son 8 ayda olduğu gibi, sadece maaş ödemeyip kentimize yatırımlar yapacağız.

O yüzden herkesi Girne’ye yaraşır şekilde davranmaya bir kez daha davet ederim.

Yasal olmayan yapılaşmalara karşı cezai uygulama

Öte yandan Girne Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki yasal olmayan yapılaşmalara karşı cezai uygulamalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bir işyerinin izinsiz ilave inşaat yaptığı ifade edilerek, konunun, belediye tarafından mahkemeye taşındığı ve çıkan karar doğrultusunda yasalara uygun olarak yıkımın bugün gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yasal olmayan yapılaşmalarda vatandaşlara da büyük görevler düştüğü belirtilen açıklamada, kentin geleceği adına gayrı yasal yapılara müsaade edilmemesi ve bu durumlarda gerekli şikâyetlerin yapılmasının önemi vurgulandı.

