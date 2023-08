En güzel şekilde hatırlanacaklar

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa’ya inşa edilecek "Melekler Anıtı" için protokol imzaladı.

Anıt için tek aşamalı ulusal mimari- plastik sanat eseri yarışması düzenlenecek. Protokol, Melekler Anıtı’nın yarışma ve danışmanlık hizmetini kapsıyor.

Açıklamaya göre, Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Yarışması için düzenlenen protokole imza koyan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, daha önce surları ve kargaları ile anılan Mağusa’nın artık Şampiyon Melekler ile anıldığını söyledi.

Melekler Anıtı’nın Şampiyon Melekler’in anısına yapılacağını söyleyen Başkan Uluçay, KTMMOB’nin de Gazimağusa Belediyesi'nin de hükümet ile temas halinde olduğunu ifade etti.

Başkan Uluçay, projede büyük katkısı olan KTMMOB ile Gazimağusa Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Hükümetin desteklerinin önemine vurgu yapan Başkan Uluçay, Şampiyon Melekler’i en güzel şekilde hatırlatacak bir anıtın ortaya çıkacağını ifade etti.

Adanır: Ailelerin her zaman yanındayız

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır da konuşmasında, Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Protokolü ile Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Yarışması’nın düzenlenmesi için bir araya gelindiğini vurguladı.

Adanır, KTMMOB olarak 6 Şubat’tan beri tüm ülke bireyleri gibi derin üzüntü ve acı yaşadıklarını kaydetti.

İlk günden itibaren her zaman ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Tunç Adanır, KTMMOB’nin kendilerini acılı aile fertlerinden saydığını ifade etti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin tüm projelerinde yanlarında olacaklarını ve bunu gönüllülük esası çerçevesinde yapacaklarını belirten Adanır, toplumun her bir bireyinin bu konudaki hassasiyetinin aynı olduğunu kaydetti.

Karakaya: Önemli bir proje

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise konuşmasında, Melekler Anıtı’nın çok önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek Şampiyon Melekler’in adının yaşatılmasının en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Karakaya, böylesi kıymetli bir anıt projesiyle de Şampiyon Meleklerin adının yaşatılacağı ve hiçbir zaman unutulmayacağı için bu projenin çok duygusal ve önemli bir adım olduğunu ifade etti.

KTMMOB ve Gazimağusa Belediyesi’nin ortak çalışması olacak bu projenin önemine vurgu yapan Karakaya, anıtların bir ders olması, yaşanılanların öğrenilmesi, unutulmaması için olduğunu söyleyerek, Şampiyon Melekler Anıtı’nın kayıpların gücünü ve pes edilmemesi hususunu temsil edeceğini belirtti.